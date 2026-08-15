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Enzo Fernández recibe abucheos de su propia afición en amistoso del Chelsea en casa

Los aficionados del Chelsea la emprendieron contra el volante argentino Enzo Fernández en un amistoso como locales

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Por AFP
El volante argentino del Chelsea, Enzo Fernandez, aquí en el amistoso ante la Real Sociedad en el Stamford Bridge de Londres este 15 de agosto.
El volante argentino del Chelsea, Enzo Fernandez, cabecea en el amistoso ante la Real Sociedad en el Stamford Bridge de Londres este 15 de agosto. (ADRIAN DENNIS/AFP)







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