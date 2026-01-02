Entrenadora de la Selección de Costa Rica revela su gran deseo de Año Nuevo: ‘Es mi gran objetivo de vida’

La entrenadora de la Selección de Costa Rica, Lindsay Camila, conversó con 'La Nación' a finales de diciembre, con un café en mano en el Proyecto Gol.

La brasileña Lindsay Camila asumió el reto de dirigir a la Selección de Costa Rica femenina el pasado 2025. Y mientras todo el mundo festejaba el cambio de año, la estratega tenía muy claro qué quiere para este 2026 que apenas está iniciando.

Camila llegó a la Tricolor en lugar del español Beni Rubido, quien partió para aprovechar una oportunidad en su país. El gran reto de Costa Rica será la eliminatoria mundialista rumbo la Copa que se jugará en el 2027, precisamente en Brasil, la tierra de la entrenadora.

“Ya tengo algunas conocidas acá, estuve en la casa de una conocida colombiana (en diciembre) y ellos tienen esto de hacer con unas velas y pedir un deseo. Yo tomé tres para buenos deseos que tengo el próximo año”, relató la suramericana en una entrevista con La Nación a finales de diciembre.

“Si puedo mencionar algo que quiero para el 2026, como Santa Claus, es decir el próximo diciembre ‘Ok, estamos en la Copa del Mundo’. Ese es mi objetivo más grande de vida y creo que podemos hacerlo trabajando mucho. No va a ser sencillo, pero podemos conseguirlo”, manifestó Camila.

La entrenadora brasileña debutó al frente de Costa Rica en el inicio de la eliminatoria ante Granada, con victoria para la Tricolor de visita 1-2 el pasado 29 de noviembre.

Las ticas están en el grupo C de la Concacaf, que también integran Guatemala, Bermudas e Islas Caimán.

El grupo se disputa a una sola vuelta, para cuatro partidos en total; los tres restantes se disputarán entre febrero y abril. Hay seis bloques; los ganadores se cada uno se unirán a Estados Unidos y Canadá para el Campeonato Concacaf W que se disputará a finales de este año en sede por confirmar.

De ese torneo saldrán las cuatro clasificadas directas al Mundial de Brasil 2027, más dos cupos al repechaje intercontinental. De manera simultánea, los dos mejores equipos se clasificarán al balompié femenino de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, además de Estados Unidos en calidad de anfitrión.

A más largo plazo, el objetivo de la Federación Costarricense de Fútbol es que Camila encabece el proyecto rumbo al Mundial 2031, donde nuestro país será una de las sedes junto a Estados Unidos, México y Jamaica.