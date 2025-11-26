Entrenador Fernando Palomeque recibe fuerte castigo: sanción fue más alta por ofender al árbitro que por quebrar puerta

Fernando Palomeque quebró una puerta del Estadio Edgardo Baltodano, antes del partido entre Liberia y Guadalupe.

El Comité Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol tomó la decisión de sancionar fuertemente el entrenador de Guadalupe FC, el mexicano Fernando Palomeque por los hechos acontecidos el sábado, en el partido entre el Municipal Liberia y Guadalupe FC en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia.

Se decidió sancionar al director técnico de Guadalupe FC, Fernando Palomeque Díaz con cinco partidos de suspensión y una multa de ₡450.000, desglosado de la siguiente manera.

-Dos partidos de suspensión y una multa de ₡250.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 4) al ser la primera vez que produce daños a instalaciones deportivas de cualquier club contrario (quebró la puerta de acceso).

-Además se le impusieron tres partidos de suspensión y una multa de ₡200.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 38 inciso 1), al ser la primera vez que es expulsado por insultar, provocar, ofender o amenazar a un adversario.

Es decir, aunque pagará más dinero por la multa de la puerta, recibió más partidos de sanción por las ofensas al árbitro.