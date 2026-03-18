Entre elogios y golpes: así vio la prensa internacional la eliminación de Alajuelense ante LAFC

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ryan Porteous tuvo mucha participación en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Lo ocurrido en la serie en la que Los Angeles Football Club (LAFC) eliminó a Liga Deportiva Alajuelense en los octavos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf tuvo réplica internacional.

El Diario Olé Estados Unidos publicó quue LAFC clasificó a los cuartos de final de Concachampions, “pero lo hizo desde un terreno incómodo”.

“De visita en Costa Rica, el equipo angelino tuvo que remar a contracorriente para darle vuelta al marcador ante Alajuelense y sostener la serie con un 3-2 global. Razón por la cual, tras el partido, el técnico de LAFC, Marc Dos Santos, no dudó en reconocer al rival”, indicó ese medio.

Y de inmediato presentó las declaraciones del técnico del equipo californiano, cuando Marc Dos Santos dijo: “Se habla mucho de LAFC, pero solo tenemos 10 años de historia. Alajuelense tiene más historia y nos complicó mucho.

”En el aspecto físico, de trabajo y mentalidad, el fútbol del Alajuelense es fuerte y bueno; es un equipo que defiende bien, con gran mentalidad y mucho corazón, pero les faltó algo de calidad en la construcción”.

Anthony Hernández fue titular en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC, en la Copa de Campeones de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Mientras que el periodista René Romano (exjefe de la página de Fox y actualmente en The LA Vox) escribió en su cuenta de X (antes Twitter), que en San José, donde la Liga Deportiva Alajuelense cargaba el último suspiro competitivo de Centroamérica, el golpe fue quirúrgico.

“LAFC no solo ganó, desnudó. Con figuras y ritmo de otra escala, el club angelino convirtió la Concachampions en una lección incómoda, una de esas que no salen en los discursos optimistas pero sí en el marcador. Lo que alguna vez fue resistencia hoy parece trámite; lo que era orgullo regional, hoy es evidencia de distancia.

”Y mientras el balón corría, también corría una certeza: competir ya no alcanza, sobrevivir es el nuevo objetivo. A nivel selección, el panorama no mejora: solo Panamá asoma con dignidad rumbo al Mundial”, aseguró René Romano.

Además, indicó que lo visto en esta serie evidencia que el problema no es perder, sino acostumbrarse.

“Centroamérica no solo quedó fuera del mapa competitivo, quedó fuera del ritmo del juego. Y como en las peores historias, lo más doloroso no es la derrota… es darse cuenta de que ya ni sorprende”, aseguró René Romano.

Por su parte, Georgina Hernández de ESPN escribió en su cuenta de X: “Apague y vámonos. El cambio de Dos Santos acaba de liquidar a la Liga Deportiva Alajuelense justo cuando estaba logrando el alargue en su casa. David Martínez marca tremendo golazo. Concacaf nos vuelve a dejar fuera. La liga compitió muy bien. Pero queda una sensación de vacío al final”.

TUDN reseñó en su sitio web que LAFC eliminó a Alajuelense de con un golazo tardío de David Martínez y señaló que “el venezolano se animó de larga distancia desde tres cuartos de cancha de LDA y, sin pensarlo mucho, sacó un poderoso zurdazo que se coló por el ángulo del arco de los ticos para el 1-2 definitivo que les dio el pase a cuartos de final con marcador final de 2-3″.

Los Angeles Times también hizo eco de que LAFC ganó de visita ante Alajuelense y avanzó a cuartos de final, y ese medio reprodujo esta frase del técnico Marc Dos Santos: “Mira qué hincha, qué estadio, qué pasión. Por veces, porque yo estoy en mi mundo y los Estados Unidos, y miro mucho la liga portuguesa porque es mi cultura, me olvido que hay países en Centroamérica que tienen una pasión tremenda con el fútbol… Fue un partidazo, partidazo, y felicitaciones también a Alajuelense que nos complicó mucho”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.