Puro Deporte

Entre elogios y golpes: así vio la prensa internacional la eliminación de Alajuelense ante LAFC

El desenlace de la historia entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en Concachampions tuvo eco internacional

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Ryan Porteous tuvo mucha participación en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC en el Estadio Alejandro Morera Soto. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.