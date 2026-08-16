Entre broma y muy en serio: Alexis Gamboa entendió el mensaje de Ismael Rescalvo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alexis Gamboa anotó en los últimos dos partidos de Liga Deportiva Alajuelense como local, ante Escorpiones y Puntarenas FC.

Ya lo hacía antes, pero Alexis Gamboa ahora aparece con mucha más confianza cada vez que Alajuelense tiene una jugada de balón parado a favor.

El defensor anotó en los últimos dos partidos de Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, en juegos correspondientes al Torneo de Apertura 2026.

Según Ismael Rescalvo, esas anotaciones no son obra de la casualidad, sino que corresponden a algo que él mismo habló claramente con el futbolista desde antes que empezara la competición como tal.

“Yo le dije a él que tiene que ser el goleador del equipo... Es broma, pero es que tiene poder, tiene poder aéreo y queríamos que no solo los delanteros aporten los goles”, comentó Ismael Rescalvo en la rueda de prensa posterior al triunfo (2-1) de Alajuelense ante Puntarenas FC.

Todo surge desde el momento en el que el técnico español comenzó a estudiar lo que venía haciendo la Liga en los torneos pasados y lo que él tiene en mente para este semestre.

Celso Borges abraza a Alexis Gamboa, luego de martilló el balón en la puerta rival, luego de un cobro de tiro de esquina del capitán rojinegro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Empezó a ver características puntuales de cada uno de sus hombres y cómo podía potenciarlas en lo colectivo.

“Sabemos que en las acciones de balón parado, con los lanzadores que tenemos, con Juanpi (Juan Pablo Añor), con Celso (Borges) y con (Rónald) Matarrita, pues es un objetivo que tenemos, mejorar esa demanda de meter goles a balón parado”, detalló Ismael Rescalvo.

Porque aunque el equipo intenta atacar de diferentes maneras, él tiene muy claro que un equipo como Alajuelense tiene que sacar mucho más provecho de las jugadas de pizarra.

“Es una posibilidad real que tenemos, porque tenemos muy buenos cobradores y gente con buen poder ofensivo”, citó.

Así que partiendo de eso y viendo las características de Alexis Gamboa, el español también quiere aprovechar más la estatura de uno de sus capitanes.

“Yo le comentaba en pretemporada a Alexis que este año tiene que ser un año que no solo defienda en nuestra portería, sino que también sea capaz de anotar goles. Y ha metido goles muy importantes, como fue en el partido contra Escorpiones para esa victoria. Y ahora lo hizo poniendo el 1-1, que nos metió nuevamente en el partido ante Puntarenas”, detalló Ismael Rescalvo.

Pero insistió en que él sabe bien todo el potencial que tiene Alexis, a quien define como un gran jugador y un gran líder. Y no le queda duda de que el defensor seguirá aportando como hasta ahora, en su función atrás, pero también generando peligro y concretando.

En los cuatro partidos que ha jugado Alajuelense en el Torneo de Apertura 2026, los rojinegros han gritado ocho goles manudos, que se distribuyen en tres de Kenyel Michel, dos de Alexis Gamboa, uno de Anthony Hernández, uno de Rashir Parkins y uno de Jeison Lucumí.

Ismael Rescalvo contó lo que habló con Alexis Gamboa antes de que empezaran el Torneo de Apertura 2026 y la Copa Centroamericana de Concacaf. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Además, en dos juegos disputados en la Copa Centroamericana, la Liga ha marcado cuatro goles: dos de Ronaldo Cisneros, uno de John Paul Ruiz y uno de Anthony Hernández.

“Necesitamos de todos”, afirmó Ismael Rescalvo, quien ahora junto a sus hombres se alista para viajar a El Salvador.

El próximo partido de la Liga está pactado para el jueves 20 de agosto, a las 9:06 p. m. contra Luis Ángel Firpo, en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla. Será el tercer partido de los manudos en la cuarta edición de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Vea los dos goles que ha marcado Alexis Gamboa

⏰ 90+4' Gol de Alexis Gamboa y Alajuelense lo gana en el epílogo. pic.twitter.com/juWZPwiZTE — FUTV (@FUTVCR) August 2, 2026