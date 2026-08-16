Puro Deporte

Entre broma y muy en serio: Alexis Gamboa entendió el mensaje de Ismael Rescalvo

Ismael Rescalvo le hizo una petición a Alexis Gamboa, el defensor ya le está cumpliendo y le contamos de qué se trata

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense partido ante Puntarenas FC, jornada 4
Alexis Gamboa anotó en los últimos dos partidos de Liga Deportiva Alajuelense como local, ante Escorpiones y Puntarenas FC. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseAlexis GamboaIsmael RescalvoApertura 2026Alajuelense vs Puntarenas
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.