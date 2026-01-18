Enrique Osses le baja el tono a la polémica frase de William Mattus contra Mariano Torres

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, se pronunció por la situación que se presentó con el árbitro William Mattus, quien se refirió en un tono despectivo contra Mariano Torres.

“Ya me tiene harto este argentinito”, dijo William Mattus contra Mariano Torres, y todo quedó grabado en el audio del videoarbitraje.

Lo anterior sucedió en el partido del martes pasado, que Saprissa empató 2-2 contra Puntarenas.

Antes del compromiso de esta noche contra Herediano, el chileno Osses habló del tema con FUTV.

“No es una filtración, no es algo oculto, tiene que ver un poco con efectos de transparencia, de una situación en que el árbitro de campo no había sancionado un penal y en el VAR deciden invitarlo a una revisión y se decide sancionar penal”, empezó explicando Osses sobre lo que se escucha de Mattus en el audio, en la revisión del VAR del posible penal a favor de los porteños.

“A partir de eso, paralelamente se genera una serie de conversaciones, reclamos entre el jugador y el árbitro, posteriormente el árbitro comenta cierto tipo de palabras que pueden ser un poco despectivas, estoy de acuerdo, no estoy justificándolas y también se puede entender un poco de tema de xenofobia, pero es una conversación interna entre el árbitro y el VAR y radica en este tema”, opinó Osses.

Para el jerarca de la Comisión de Arbitraje, lo fundamental es que los árbitros deben conservar los tiempos del respeto, tener la distancia y saber que están expuestos a este tipo de situaciones y los jugadores también.

“Más allá de no justificarlo, fue sacada un poco de contexto (lo que dijo Mattus) y debemos trabajar todos para este tema, minimizarlo. No hubo falta de respeto, no se lo dijo cara a cara, se dio en un contexto diferente, pero debemos tomar acciones para minimizar esto y que no se vuelva a repetir. El llamado es para todos, para bajar un poco el volumen de los reclamos, bajar el volumen a todos los diálogos que se producen”, manifestó Osses.

El Deportivo Saprissa se pronunció en contra por las palabras de William Mattus contra Mariano Torres. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Enrique Osses añadió que no le corresponde a él calificar lo que Saprissa publicó, que pide acciones por las palabras de Mattus contra Mariano.

“Los árbitros saben que se exponen, son cinco partidos y son 13 árbitros en primera y pueden existir reflexiones para que tomen conciencia. Los árbitros deben tomar medidas para profesionalizarse. Debo trabajar en minimizar este tipo de situaciones”, comentó Enrique Osses.

