Enrique Osses le baja el tono a la polémica frase de William Mattus contra Mariano Torres

Mattus se refirió en tono despectivo al argentino y el presidente de la Comisión de Arbitraje dijo que fue una conversación interna

Por Milton Montenegro

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, se pronunció por la situación que se presentó con el árbitro William Mattus, quien se refirió en un tono despectivo contra Mariano Torres.








