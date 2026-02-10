Enrique Osses explica por qué casi nunca pitan penal a favor de Kendall Waston

A Kendall Waston le cometen por lo menos una falta en cada partido cuando se suma al ataque, es el pensamiento de muchos aficionados de Saprissa cuando los rivales marcan al “Gigante”.

Otros están convencidos de que a Waston solo lo detienen con empujones, agarronazos y sujetándolo para que no tenga oportunidad de saltar.

Hace nueve meses, el propio Kendall manifestó que hay unas acciones que son muy claras y no se las señalan.

“La mayoría de la gente observa que son faltas muy obvias que me cometen. Quizá me tienen que quitar la camisa o bajar el pantalón para que me piten un penal”, resaltó Waston.

En algunos juegos, ciertas jugadas las han señalado a favor del zaguero morado y en otros los árbitros le dicen “levántese”, mientras Kendall, asombrado y con los brazos abiertos, pretendía otra decisión.

La duda es si los silbateros aciertan con sus decisiones cuando de esos roces en el área se trata, sobre todo si quien pide que le marquen penal es un futbolista fuerte como Kendall.

Radio Columbia le consultó a Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, si los árbitros se equivocan cuando no marcan a favor de Kendall Waston tras una serie de sujeciones con su marcador.

“Los jugadores de gran envergadura física, corpulentos, altos, fuertes, son difíciles de marcar y creo que todos los clubes tienen un par de futbolistas de esas características, pero siento que las faltas del tren superior, o las pugnas del tren superior, son muchas veces subjetivas”, aseguró Osses.

El jerarca del arbitraje añadió que, al tratarse de pugnas, es difícil determinar con cierta claridad y objetividad quién las inicia.

“Hay una disputa por ganar el espacio entre el defensa y el delantero. Al jugador que usted menciona (Kendall Waston) no lo va a marcar nunca el lateral izquierdo, que es el más pequeño del equipo; lo marca el central, o el otro centrodelantero del equipo rival, que es también un portaaviones, y en ese sentido, en la lucha de gigantes se va a producir una pugna de brazos, cuerpos, que va a generar jugadas subjetivas de quién inicia el contacto”, expresó Osses.

Para Enrique Osses, es difícil determinar quién inicia la lucha cuerpo a cuerpo, dentro del área. En la acción, Getsel Montes marca a Kendall Waston. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

El chileno comentó que no descarta lo que dicen las aficiones, pero insistió en que no se puede definir quién inicia los contactos.

“Creo que falta objetividad para determinar quién inicia el contacto, quién jala primero. Si el delantero o el defensa no está haciendo un tipo de fuerza con sus manos para poder generar algún tipo de contacto, muchas veces se producen contactos que no son sancionados como falta o es difícil determinar quién inicia el roce o contacto”, indicó Enrique Osses.

Así que, cuando Kendall llegue al área, lo van a sujetar y a abrazar, mientras él lanzará sus manos para buscar movilidad.

Nadie sabe quién inició el juego físico y quedará en la apreciación del árbitro si sanciona un penal o no, o si desde la sala VOR le avisan que hubo falta y debe revisar el monitor.

