En solo una semana, estos resultados pondrían de cabeza la tabla de posiciones del Clausura 2026

Saprissa y el Herediano, disputarán el domingo 8 de marzo un 'Clásico del buen fútbol', que podría definir el liderato del Torneo Clausura 2026. En la acción el capitán morado, Mariano Torres, es marcado por el florense Allan Cruz.

¿Se imagina a un Deportivo Saprissa como líder del Torneo Clausura 2026 y al Puntarenas FC en la tercera casilla, dejando al Cartaginés o a San Carlos fuera de los cuatro primeros lugares de la tabla de clasificación?

En el fútbol cualquier cosa puede pasar y es por esa razón esta semana presentará una lista de partidos que pueden dejar al rojo vivo el certamen.

Y es que las jornadas 10 y 11 bien podrían poner de cabeza el campeonato, claro está, dependiendo de cómo se muevan los marcadores en estas dos fechas, las cuales tendrán partidos trascendentales para definir el futuro del torneo.

Empecemos por los punteros: Herediano y Saprissa enfrentan a mitad de semana a los coleros del torneo. El Team visita este miércoles 4 de marzo, a las 8 p. m., a Guadalupe FC en el estadio Coyella Fonseca, mientras que los morados reciben el jueves 5 de marzo a Sporting FC, en el estadio Ricardo Saprissa, también a las 8 p. m.

Ambos equipos están obligados a ganar para mantener sus posiciones. Sin embargo, florenses y tibaseños se enfrentarán el domingo 8 de marzo, a las 5 p. m., en el “Clásico del Buen Fútbol”, en el estadio Ricardo Saprssa, en lo que será una prueba de fuego para florenses y morados.

Dependiendo del resultado, podría marcarse un punto de inflexión en el campeonato, ya sea para consolidar a los florenses en la cima o bien para que el liderato se tiña de morado de la mano de Hernán Medford.

Puntarenas FC ante gran oportunidad

Por su parte, el Puntarenas FC tiene en sus manos la oportunidad de meterse en puestos de clasificación. Este miércoles 4 de marzo se medirá en casa ante San Carlos, a las 7 p. m., en el estadio Miguel Lito Pérez, y el domingo visitará al Cartaginés, a las 11 a. m., en el estadio Rafael “Fello” Meza.

Los chuchequeros son quintos en la tabla con 14 unidades, por 16 de San Carlos y 17 del Cartaginés. Si los porteños derrotan a los norteños y los brumosos no suman en su visita ante la Liga, los chuchequeros podrían saltar al tercer lugar del campeonato.

En la jornada siguiente, el cuadro naranja viajará a la “Vieja Metrópoli” para desafiar al Cartaginés el domingo 8 de marzo, en el Fello Meza, a las 11 a. m., en un encuentro donde podría estar en disputa la tercera casilla del torneo.

Ahora bien, San Carlos primero viajará al Lito Pérez el miércoles, en una salida muy complicada por el buen momento del Puerto, y el sábado 7 de marzo, a las 8 p. m. se las verá en casa con Alajuelense, que llega urgido de puntos. Los norteños al mando de Wálter Paté Centeno, son la grata sorpresa del Clausura 2026.

En el caso de la Liga, tendrá al frente a Cartaginés y San Carlos, dos duelos claves en su afán de recortar distancia y buscar meterse a semifinales.

Eso sí, los rojinegros, que solo tienen 9 puntos, de ganar sus dos encuentros este martes 3 de marzo a las 8 p.m. en el estadio Alejandro Morera Soto frente al Cartaginés y el sabado 7 de marzo en el Carlos Ugalde a las 8 p.m. ante los Toros del Norte, llegarían a 15 unidades.

Cifra, que al día de hoy, apenas les permitiría ubicarse en el quinto lugar, que lo ostenta el Puntarenas FC con 14 unidades, claro está, dependiendo de los demás resultados del cuadro chuchequero en ambas fechas.

Jornada 10 Copiado!

Fecha Hora Partido Canal Martes 3 de marzo 8 p.m. Alajuelense vs. Cartaginés FUTV Miércoles 4 de marzo 4 p.m. Pérez Zeledón vs. Liberia FUTV Miércoles 4 de marzo 7 p.m. Puntarenas FC vs. San Carlos Tigo Sports Miércoles 4 de marzo 8 p.m. Guadalupe FC vs. Herediano FUTV Jueves 5 de marzo 8 p.m. Saprissa vs. Sporting FC FUTV

Jornada 11 Copiado!