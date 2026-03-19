Puro Deporte

En Saprissa se acabaron los permisos: Ricardo Blanco y Deyver Vega lanzan advertencia antes de visitar a San Carlos

Los morados están obligados a ganar el domingo para seguir en la pelea por el primer lugar

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Por Milton Montenegro

En el Deportivo Saprissa sienten que llegó el momento de lavarse la cara. La dura derrota del domingo pasado contra Cartaginés golpeó a los integrantes del equipo, quienes aseguran que se acabaron los permisos.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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