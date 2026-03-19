En Saprissa se acabaron los permisos: Ricardo Blanco y Deyver Vega lanzan advertencia antes de visitar a San Carlos

En el Deportivo Saprissa sienten que llegó el momento de lavarse la cara. La dura derrota del domingo pasado contra Cartaginés golpeó a los integrantes del equipo, quienes aseguran que se acabaron los permisos.

Así lo recalcó Ricardo Blanco en declaraciones al departamento de prensa del club. Blanco expresó que, a falta de seis fechas para que termine la segunda vuelta del campeonato y encarar la etapa final, no pueden dejar más puntos en el camino.​

“Somos conscientes de que dejamos ir una gran oportunidad para tomar el liderato. Cometimos algunos errores que nos llevaron a perder el partido, pero viene una revancha ante un rival que está peleando por esos puestos y tenemos que sumar de tres y no nos podemos dar más permisos”, dijo Blanco.

Saprissa juega de visita el próximo domingo contra San Carlos a las 6 p.m., juego importantísimo para ambos equipos, porque los norteños tienen opción de meterse entre los cuatro clasificados.

Los morados son terceros con 21 puntos y los sancarleños, quintos con 17, a un punto de la Liga, que ocupa la cuarta casilla.

“Somos conscientes de que no hemos logrado nada y queremos el primer lugar y, sobre todo, llegar al título. En el fútbol, los pequeños detalles se pagan, cometimos errores, pero lo importante es trabajarlo. Tuvimos una semana larga para verlos y que no nos vuelva a pasar. Además, hay que pulir nuestras fortalezas, sabemos que somos muy fuertes”, añadió Blanco.​

Ricardo reconoció que jugar en el Carlos Ugalde no es fácil, pero no tienen otra salida que dejarse la victoria.

“El rival tiene a un técnico al que le gusta jugar al fútbol, tener posesión del balón; pero lo importante es que nosotros hagamos un partido inteligente”, opinó Blanco.​

Para Ricardo Blanco, en este momento, todos en el plantel deben ir en la misma dirección, sin importar si es titular o suplente.

“Si queremos formar un buen equipo, un equipo unido, debemos ser buenos compañeros en todo momento, asumir el rol que el profe nos dé y aprovechar las oportunidades. A mí me ha tocado estar en la banca, ahora en la titularidad, pero lo fundamental es prepararse al 200% cuando uno no es titular porque en cualquier instante le puede tocar saltar a la cancha”, destacó Ricardo Blanco.​

Deyver Vega, quien desde agosto del año pasado no juega con el equipo pero regresó a los entrenamientos, consideró que sus compañeros no han hecho las cosas mal y habló de lo que él consideró clave para seguir en la senda del triunfo.​

“Tenemos una idea muy clara de juego, al rival hay que respetarlo, pero soy del pensar que uno debe enfocarse mucho en lo que puede hacer. En las cualidades y talentos que uno tiene, en lo que ahorita está viviendo el equipo, y la verdad es que creamos muchas opciones de gol. Los jugadores que están ahorita en cancha saben su rol, saben la posición que tienen y deben hacer eso; es lo más importante”, expresó Deyver.​

En el Deportivo Saprissa esperan retomar el camino de las victorias en una visita complicada, el domingo en la cancha de San Carlos. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Vega añadió que se han enfocado en hacer dos o tres cosas productivas que sumen.​

“Debemos mentalizarnos en tener el cero atrás; somos un equipo que en cualquier momento va a meter gol y por eso hay que estar bien compactos. Sabemos qué hacer en una organización defensiva, basándonos en eso y más allá de lo que pueda hacer San Carlos; enfocarnos en nosotros y en la intensidad de juego que metamos”, dijo Deyver Vega.

Si el juego es complicado para los morados, para San Carlos es igual de difícil, no solo porque debe ganar para tener opción de clasificar, sino porque posee cuatro encuentros sin ganar, tiene dos derrotas y dos empates.

Un punto a favor de los dirigidos por Wálter Centeno es que, en este certamen, ha jugado seis partidos como local y registra cuatro victorias, un empate y solo una derrota.

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