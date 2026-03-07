Puro Deporte

En Saprissa lo esperan: Erick Lonis revela por qué Wálter ‘Paté’ Centeno debe volver al club

El excapitán morado estuvo como invitado en el programa Camerino de Wílmer López

Por Milton Montenegro

Hace un mes, Wálter “Paté” Centeno dijo que le alegraba que Saprissa volviera a ser el Saprissa de todos. Después expresó que el club morado es uno de sus grandes amores.








