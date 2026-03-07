En Saprissa lo esperan: Erick Lonis revela por qué Wálter ‘Paté’ Centeno debe volver al club

Hace un mes, Wálter “Paté” Centeno dijo que le alegraba que Saprissa volviera a ser el Saprissa de todos. Después expresó que el club morado es uno de sus grandes amores.

“Wálter Centeno tiene cinco prioridades en su vida: una es Dios, otra es mi esposa, mis padres, mis hijos y la quinta es Saprissa”, dijo Centeno sobre su amor al Monstruo, en conferencia de prensa, luego de enfrentar a los morados.

En ese instante, que marcó el debut de Hernán Medford como técnico de los tibaseños en el campeonato, Centeno se alegró por el regreso de Hernán y porque la institución le abriera las puertas a antiguas figuras del equipo.

“Me alegra que Saprissa vuelva a ser el Saprissa de todos y ya no sea tan pasivo en no llamar a las personas idóneas que llevan un Saprissa por dentro. En cualquier momento, creo que el gerente deportivo va a hacer un cambio radical en el nuevo Saprissa, en el que todos estábamos acostumbrados, donde esto era una familia”, opinó Centeno.

El programa Camerino, a cargo de Wílmer López y del periodista Antonio Alfaro, en el canal de YouTube ElPato&Toño, tuvo como invitado a Erick Lonis, y una de las primeras preguntas que le lanzó Alfaro fue si veía el regreso de Wálter Centeno a Saprissa.

“¿Usted lo ve de vuelta en Saprissa?”, preguntó Alfaro, y la respuesta de Lonis no se hizo esperar.

“Sí, claro”, indicó Lonis. Antonio le repreguntó: “¿Sí?”, y Erick respondió de nuevo: “Sí”, al tiempo que asentía con la cabeza.

Alfaro le consultó a Lonis en qué rol lo veía en Saprissa y casi le soltó la respuesta, porque para él, Wálter tiene todo para desarrollar el talento de los niños y jóvenes.

“Paté es muy bueno en esa parte, es muy bueno trabajando con jóvenes, con niños. Es de fútbol, y las personas de fútbol tienen que estar en este deporte”, mencionó Erick Lonis.

"Las personas que han hecho grande a una institución siempre tienen que estar cerca del club", dijo Erick Lonis. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lonis explicó por qué los clubes deben acercar a figuras importantes a la institución, y no solo a exfutbolistas.

“Los equipos como Saprissa, la Liga, Herediano y Cartaginés son grandes porque siempre han respetado sus valores, su herencia y tradición. Quienes representan esa herencia y tradición son las personas: expresidentes, exdirigentes, aficionados muy allegados, exjugadores, extécnicos. Todas esas personas que han hecho grande a una institución siempre tienen que estar cerca, siempre”, aseguró Erick.

En la entrevista, Wílmer López le recordó a Lonis que Centeno había dicho que el mejor líder que tuvo en su época de futbolista, el mejor capitán, fue él. “El Pato” añadió que el hecho de que Centeno diga eso es halagador.

Lonis miraba con atención a Wílmer, lo dejó terminar y respondió: “Viniendo de Paté...”, y tanto Wílmer como Antonio Alfaro soltaron una risa, mientras Lonis profundizaba en su respuesta sobre Centeno.

“Paté es especial, Paté es una persona especial. Tiene un corazón enorme, es alguien que valora mucho la amistad. Es un incomprendido, a veces futbolísticamente es un incomprendido, pero por su forma de ser y de hablar... a mí me encanta Paté. Somos buenos amigos”, manifestó Lonis.

Wálter Centeno reconoció que Saprissa es una de sus cinco prioridades. “Una es Dios, otra es mi esposa, mis padres, mis hijos y la quinta es Saprissa”, dijo Centeno. (Jose Cordero/José Cordero)

Erick agregó que en el mundo del fútbol se tiene compañeros, amigos y algunos a quienes ve años después, y siente como si el tiempo no hubiera pasado.

“Eso me sucede con el Pato, Luis Marín, Arnáez (Luis Diego), hablando de los de otros equipos. Y Paté, que es un rebelde, que diga eso (que Lonis fue su mejor capitán) me parece muy halagador”, destacó Erick Lonis.

