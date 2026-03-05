Wálter Centeno siente que jugó ping pong en lugar de fútbol y lanza mensaje a Alajuelense

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, ya piensa en Alajuelense. Es el juego más importante, dijo Centeno en conferencia de prensa, luego del empate de su equipo 0-0 de visita contra Puntarenas.

El próximo sábado a las 8 p.m., los norteños reciben a los manudos, compromiso donde los manudos requieren la victoria para acortar la diferencia de puntos con San Carlos e intentar meterse en zona de clasificación.

San Carlos es tercero con 17 puntos y Alajuelense es sexto con 12, pero, de ganar, los rojinegros quedarán a dos unidades de los sancarleños.

“Cada partido que jugamos es el más importante, el de esta noche fue el más importante y ahora el sábado igual. Por dicha y gracias a Dios nos jugamos grandes cosas. Enfrentamos al campeón y hay que tenerle respeto, porque los equipos grandes saben cómo manejar las situaciones en determinado momento. Es un rival difícil y ellos tienen otro reto (compromiso de la Concacaf)”, dijo el “Paté”.

Wálter añadió que en el partido contra Puntarenas, la consigna era terminar con la victoria, pero consideró que un elemento impidió que se dejaran los tres puntos.

“Debo felicitar a los jugadores, porque hicieron un gran partido. Aquí es complicado jugar, es como estar jugando ping pong o tenis, es para aquí y para allá (la bola va de un lado a otro). Pero mis jugadores hicieron un gran partido y por eso los felicito”, añadió Centeno, en clara alusión de que la cancha de los porteños no se presta para darle un buen trato al balón.

Wálter Centeno, técnico de San Carlos, dijo que no ve colores al enfrentar a los rivales. El sábado su equipo recibe a Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sobre enfrentar a Óscar Ramírez, técnico de los rojinegros, Wálter no ve que sea un duelo especial.

“Enfrento a cualquiera y, como se lo he dicho a los jugadores, salimos a enfrentar a todos. Yo no veo colores”, opinó Wálter.

Centeno también se refirió a la labor del joven Emmanuel Hernández, quien fue titular e hizo un buen encuentro.

“Son roles, creo que el equipo se ha fortalecido. Tenemos algunas bajas y hemos recurrido a la segunda guardia y lo ha hecho bien. Yo les digo que aprovechen y esto es parte del crecimiento de San Carlos, no solo en la tabla de posiciones, sino a nivel de grupo y solidaridad, donde todos son uno, sin importar quién juega”, detalló Wálter Centeno.