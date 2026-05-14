En Saprissa lanzan un contundente mensaje antes de la final

La final se juega dentro y fuera de la cancha. En Saprissa lo tienen claro: poseen experiencia en estas lides y, por eso, los morados dieron un mensaje fuerte, cargado de positivismo, porque piensan en conquistar el título 41.

“Llegamos bien, se ha trabajado bastante bien, es una final importante y estamos al tope”, dijo Geiner Segura, asistente de Hernán Medford, a los medios con derechos.

Segura fue claro en que Saprissa saldrá a hacer valer la localía, a tratar de marcar una diferencia que les permita alargar a dos partidos más.

“Esperamos sacar la serie para alargar a Gran Final. Son dos partidos que hay que saber jugar. Nosotros tenemos que pasar la serie y este equipo tiene mucha madurez, oficio y sabe jugar estas instancias, y somos conscientes de lo que nos jugamos. Sabemos qué debemos hacer y hay que ir paso a paso”, destacó Geiner Segura.

El Deportivo Saprissa llegó temprano al estadio, a las 5:30 p.m. Los morados confían en sacar la victoria en la Cueva. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El asistente técnico de Hernán reconoció que las bajas de Mariano Torres y Fidel Escobar pesan, pero aclaró que todos en el grupo son importantes.

“Siempre todos los jugadores son fundamentales y es algo que hemos analizado. El profesor tiene un plan de juego con quienes están disponibles. Qué más lindo que vivir una final. En el equipo están preparados y tienen el oficio para enfrentarla. Creemos en todo el plantel”, resaltó Geiner.

Geiner comentó que la disputa de las semifinales contra Liberia les dio un parámetro de lo que puede ser la final.

“Las semifinales se asemejan un poco más a lo que es una final y se diseñó un plan de juego para tratar de llevar esto a una Gran Final. Hemos analizado al rival, ellos nos analizan y esperamos marcar diferencia en este primer juego”, dijo Geiner.

Geiner Segura se siente agradecido por tener la oportunidad de ser parte del cuerpo técnico de los tibaseños.

“Soy muy bendecido, agradecido con Dios. Es una experiencia bastante buena para mí, tengo mi rol y hago mis aportes. Tenemos un gran equipo de trabajo, liderado por Hernán. Somos un equipo equilibrado, tenemos muchas llegadas y nos llegan poco”, dijo Geiner Segura, quien adelantó que Saprissa saldrá con todo a buscar los goles lo más pronto posible.

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