Puro Deporte

En Saprissa lanzan un contundente mensaje antes de la final

Los morados se miden a Herediano en la final de segunda fase del campeonato

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Por Milton Montenegro

La final se juega dentro y fuera de la cancha. En Saprissa lo tienen claro: poseen experiencia en estas lides y, por eso, los morados dieron un mensaje fuerte, cargado de positivismo, porque piensan en conquistar el título 41.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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