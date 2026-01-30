Puro Deporte

¿En qué canal y a qué hora ver el partido del Pumas de Keylor Navas y Santos Laguna, en Costa Rica y Latinoamérica?

La Liga MX se reanuda este viernes con la participación de Keylor Navas y los Pumas de la UNAM

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Keylor Navas entrenó el 4 de enero con Pumas de cara al inicio del torneo de la Liga MX.
Keylor Navas volverá a la acción en la Liga MX de México, este viernes, cuando los Pumas se enfrenten a Santos Laguna. (Pumas/Pumas)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Keylor NavasPumasSantos LagunaLiga MX
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.