¿En qué canal y a qué hora ver el partido del Pumas de Keylor Navas y Santos Laguna, en Costa Rica y Latinoamérica?

Los Pumas del portero costarricense, Keylor Navas, volverán a la acción en la Liga MX, este viernes 30 de enero, cuando reciban al Santos Laguna en el Estadio Olímpico Universitario, por la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, a partir de las 9 p. m.

Pumas, en un horario que ya se hizo habitual en México, busca su primera victoria en casa ante un Santos urgido de puntos, con Keylor Navas como figura y el posible debut de delantero Uriel Antuna como gran expectativa, tras llegar como refuerzo desde Tigres.

Los dirigidos por el técnico mexicano Efraín Juárez llegan con una irregular campaña, tras sumar una victoria y dos empates. En su último juego lograron un sufrido empate ante León que los dejó en el sexto lugar de la tabla. Los felinos aún no convencen de todo a su afición.

Por su parte, el Santos Laguna vive un arranque complicado. Dos derrotas y un empate reflejan un equipo que todavía no encuentra estabilidad, aunque cuenta con talento ofensivo para complicar cualquier partido.

El partido se podrá observar en Costa Rica por la aplicación Vix Premium, la cual tiene un valor ₡3,500. En Costa Rica, la cablera Tigo, también la tiene a disposición de sus suscriptores. Vix Premium es un servicio de streaming hispano propiedad de Televisa/Univisión.

En la siguiente tabla podrá observar países con sus respectivos horarios para seguir este partido.