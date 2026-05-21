Puro Deporte

En qué anda Saprissa tras la partida de tres figuras: un extranjero está en la puerta de salida

Los morados deben definir el futuro de Ariel Rodríguez, Mariano Torres y Newton Williams

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Por Milton Montenegro

Saprissa le dio las gracias a Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco, y sigue adelante con los temas pendientes.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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