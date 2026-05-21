En qué anda Saprissa tras la partida de tres figuras: un extranjero está en la puerta de salida

Saprissa le dio las gracias a Marvin Loría, Deyver Vega y Ricardo Blanco, y sigue adelante con los temas pendientes.

¿Qué está en carpeta, en la mesa de negociación de Erick Lonis, quien se ha reunido con los jugadores para definir el futuro de cada uno?

Primero, concluir la fase de negociación con las otras tres figuras que terminan contrato: el capitán Mariano Torres, el atacante Ariel Rodríguez y el también delantero panameño Newton Williams.

El club quiere que los tres sigan, pero todo depende de que alcancen un acuerdo en lo económico y en los plazos; es decir, tal vez el jugador quiere un año más y la institución le ofrece seis meses. Si en este estira y encoge no se dan la mano, Saprissa sigue adelante y le da las gracias al futbolista.

Otro con quien deben definir es el uruguayo Marcelo Tublovitz, preparador físico del plantel.

Marcelo analiza la oferta planteada por Saprissa, eso informó la institución. No ha dado una respuesta, pero una fuente cercana a la negociación le confirmó a este medio que el uruguayo no sigue: “Es un hecho que se va a ir”, mencionó la fuente.

“Marcelo comunicó al club su decisión de analizar integralmente su futuro profesional, incluyendo posibles oportunidades y ofertas provenientes del mercado internacional”, destacó Saprissa el miércoles en un comunicado, pero Marcelo no seguirá.

Marcelo Tulvobitz terminó contrato y es casi un hecho que se marcha. Una fuente le dijo a La Nación: "Se va a ir, no sigue". (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Lejos del Ricardo Saprissa, los rumores indican que con Ariel Rodríguez no se ha llegado a un arreglo por los plazos: el atacante quiere cierto tiempo en el equipo y el club le ofrece otro.

En esa ola de rumores, algunos han sacado a relucir el nombre del nicaragüense Bancy Hernández, refuerzo en esta temporada. Mencionan que no sigue, pero La Nación conoce que la continuidad de Hernández no está en duda: sigue en el club.

En redes sociales, algunos seguidores de Saprissa postean con nombres y apellidos que se deben ir David Guzmán, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Gerald Taylor, pero todos ellos tienen contrato hasta diciembre de este año.

Entre los pendientes en la lista de trabajo de Erick Lonis están los extranjeros. La institución tiene seis foráneos: los panameños Newton Williams, Fidel Escobar y Tomás Rodríguez; el cubano Luis Paradela; el nicaragüense Bancy Hernández, y el argentino Mariano Torres.

Si Mariano no renueva, que parece poco probable, se quedan con los otros cinco. Si el capitán continúa, la opción de los morados es vender a Fidel Escobar o a Tomás Rodríguez, si ambos son convocados al Mundial o si solo uno de ellos es tomado en cuenta. Apuntarán con todo al que vaya al torneo para tratar de venderlo y así quedarse con los cinco extranjeros.

“Tenemos algunas opciones para resolverlo, pero yo digo que tenemos un buen problema, que no todos los equipos tienen, y no quiero entrar a comparar lo que hacemos nosotros con lo que hacen los demás”, dijo Erick Lonis cuando, hace 12 días, La Nación le preguntó qué va a pasar con los foráneos. De momento, Lonis no se refirió a esas opciones ni a cuál de los seis será el que salga del club.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.