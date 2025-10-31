Puro Deporte

En Honduras le dicen ‘gato negro’ a periodista y le piden que no escriba nada antes de enfrentar a Costa Rica

El comunicador dijo que Olimpia sacaría la cara por el país y ahora casi le suplican que se quede callado

Por Milton Montenegro

En Honduras están que no se lo creen. Quedaron con la boca abierta por la clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana, en el propio Estadio José de la Paz Herrera, el “Chelato Uclés”.








