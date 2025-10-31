En Honduras le dicen ‘gato negro’ a periodista y le piden que no escriba nada antes de enfrentar a Costa Rica

En Honduras están que no se lo creen. Quedaron con la boca abierta por la clasificación de Alajuelense a la final de la Copa Centroamericana, en el propio Estadio José de la Paz Herrera, el “Chelato Uclés”.

El “Infierno Blanco”, como le llaman a ese escenario cuando juega Olimpia, no pesó en nada, aunque antes muchos decían que el conjunto catracho iba a sacar la cara por Honduras.

Uno de ellos fue Gustavo Roca, periodista deportivo, quien antes del juego —donde Alajuelense se impuso en los lanzamientos desde el punto de penal— escribió en su cuenta de X: “Hermanos hondureños, duerman tranquilos. Hay uno que NO FALLARÁ y sacará avante el fútbol catracho. Sí, es el de siempre, el único que lo puede hacer: el Club Olimpia Deportivo, en su Infierno Blanco, con un mar de fanáticos merengues”.

Te pido encarecidamente que no digas nada en relación a la Selección de Honduras en noviembre. Guarda el celular, agarra vacaciones, descansa unos días. Lo que sea. Gracias. https://t.co/sxQzLTs9Y0 — Oscar Funes (@chacofunesjr) October 31, 2025

Los aficionados hondureños no dudaron en caerle encima a Roca con los comentarios en X y, aparte de tratarlo de “gato negro”, le piden que por favor no escriba nada en noviembre, mes en que la Selección de Honduras juega contra Costa Rica por las eliminatorias al Mundial de 2026.

“Te pido encarecidamente que no digas nada en relación con la Selección de Honduras en noviembre. Guarda el celular, agarra vacaciones, descansa unos días. Lo que sea. Gracias”, le escribió Óscar Funes, quien es relator y comentarista, a su colega Gustavo Roca.

La Selección de Costa Rica enfrenta a Honduras el 18 de noviembre en el Estadio Nacional, encuentro decisivo para los nuestros, quienes antes se miden de visita a Haití y, si logran la victoria, requieren vencer a los hondureños para conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo.

“El mar es poco comparado con la sal de Roca”, indicó Gabriel Alejandro Gálvez en X. En esa misma red, un usuario identificado como Marvin Camavinga le escribió a Roca: “Te llamaron saco de sal, y es mejor que estés callado”.

Gustavo Roca es un periodista hondureño que suele llamar la atención con sus comentarios en redes sociales. (Gustavo Roca/YouTube)

Otro, identificado como HTJ, le posteó a Roca que no se deje y siga adelante: “Usted no vaya a permitir que otro hombre le diga qué hacer. Apoye con todo a la H en noviembre. Diga que van a golear y sacar la cara por el país. Dígalo a todo pulmón”.

Lo cierto es que a Roca le apagaron la sonrisa y ahora arremete contra los equipos hondureños. Los aficionados sienten que, si escribe a favor de Honduras en la fecha de noviembre, todo se le va a volver en su contra.

Honduras es líder del Grupo C con 8 puntos, y sus últimos juegos son de visita: contra Nicaragua, el 13 de noviembre, y cinco días después ante Costa Rica.

La Selección Nacional es segunda con 6 unidades, pero puede llegar a 12 si vence a Haití y a los hondureños, que, de caer ante los nacionales, solo pueden aspirar a 11 puntos.