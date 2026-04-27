En ESPN Centroamérica adelantan ‘cambios profundos’ en Alajuelense (video)

Los focos de atención ahora están puestos en lo que pueda pasar en Liga Deportiva Alajuelense.

En el programa Equipo F Centroamérica en ESPN, la eliminación de Liga Deportiva Alajuelense fue tema de análisis y ahí, el periodista costarricense Daniel Murillo contó lo que él sabe sobre lo que pueda ocurrir ahora en las filas rojinegras.

El comunicador afirmó que por más que Óscar Ramírez diga que faltan dos semanas, él tiene entendido que posiblemente este espacio sea para una transición más tranquila en torno a quien vaya a tomar el proyecto y a la evaluación de rendimiento.

“Lo que sé de Óscar Ramírez es que les ha pedido tiempo, pero creo que ese tiempo más que en definir si se queda o no, es cómo va a ser la transición del proyecto, a quién le entrega las llaves del lujoso carro que normalmente tiene Liga Deportiva Alajuelense y de una plantilla que será sometida a evaluación.

”Se vienen cambios profundos en la Liga, lo anticipó su Junta Directiva y hay muchos jugadores, uno de ellos, Joel Campbell, que posiblemente no va más en la escuadra rojinegra”, afirmó Daniel Murillo en ESPN.

"SE VIENEN CAMBIOS PROFUNDOS EN LA LIGA"🦁❌



Tras la eliminación del Alajuelense en del Clausura costarricense, los manudos enfrentan el reto de la continuidad para varios jugadores y Óscar Ramírez🔴⚫️



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