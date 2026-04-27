Celso Borges, el capitán de Alajuelense, no se esconde: ‘No estuvimos bien’

Desde que Celso Borges llegó a Liga Deportiva Alajuelense, el equipo siempre había dicho presente en las instancias finales del campeonato nacional.

Como capitán de la Liga, el mediocampista fue uno de los jugadores encargados de dar declaraciones tras ese golpe que dolió en el equipo que no pudo defender su corona, pero que también era algo que se veía venir, producto de la cadena de malos resultados.

“No cumplimos el objetivo que queríamos, tenemos cuatro equipos que hicieron mejor las cosas que nosotros y esa es la realidad; así que ninguna excusa. Trabajar fuertemente para el próximo torneo estar mejor”, apuntó Celso Borges en zona mixta, luego de que la Liga perdió en Liberia.

Como uno de los hombres más experimentados del equipo, considera que cada quien debe meditar sobre qué fue lo que pasó.

“No es normal, es una situación atípica al menos para nosotros que hemos estado disputando siempre finales, siendo campeones, estando compitiendo en todo. Entonces, con humildad aceptar cuando las cosas no estuvieron bien, reconocer el trabajo de los otros cuatro equipos que estuvieron mejor que nosotros y a partir de ahí mejorar”, aseguró.

También dijo que deben hacerle frente a lo que pasó y pensar que es parte del fútbol y de la vida, que tienen que asumir su cuota de responsabilidad.

“No estuvimos bien en estos meses y más que eso se podrán buscar un montón de causas y eso, pero así a como cuando hemos ganado es por un montón de cosas juntas, igual cuando no conseguimos el objetivo también lo es”, citó.

Una de las consultas que recibió en zona mixta fue si a Alajuelense le afectó que el torneo se juegue con diez equipos y no con doce. Pero su reacción fue inmediata.

“Quedamos campeones también con diez equipos, entonces me parece que sería encontrar algo donde no. No estuvimos bien y por eso estamos en esta situación”, manifestó.

Además, el mediocampista le envió un mensaje a la afición, agradeciendo el apoyo y por siempre estar ahí.

“Nosotros vamos a venir el otro campeonato con más fuerza todavía. Como cuando ganamos son un montón de cosas, pues ahora cuando no conseguimos el objetivo es otro montón, no es una cosa puntual y habrá que ver, analizar qué fue lo que hicimos mal y mejorar”, exteriorizó Celso Borges.

El triple mundialista se perdió una parte de la temporada por lesiones musculares, aunque siempre se mantuvo como una de las voces importantes del equipo en esta campaña donde los rojinegros pasaron del título en el Apertura 2025 a ni siquiera poder llegar a semifinales. Es lo mismo que le ocurrió al Herediano un torneo atrás, pues luego de conquistar el cetro en el Clausura 2025 del año pasado, se quedaron fuera de la segunda fase en el siguiente semestre.

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