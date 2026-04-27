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Celso Borges, el capitán de Alajuelense, no se esconde: ‘No estuvimos bien’

Esto dijo Celso Borges luego del fuerte golpe que sufrió Liga Deportiva Alajuelense con la eliminación

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Por Fanny Tayver Marín
Celso Borges está convencido de que Liga Deportiva Alajuelense se va a levantar.
Celso Borges está convencido de que Liga Deportiva Alajuelense se va a levantar. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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