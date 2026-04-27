Aarón Salazar pronuncia mensaje tajante que pocas veces se le escucha a un futbolista

Liga Deportiva Alajuelense acababa de consumar su eliminación en un torneo donde el equipo rojinegro nunca se comportó como campeón dentro del terreno de juego.

Hablar en ese instante no era fácil y cualquier cosa que se dijera en ese momento iba a sonar a excusa, pero Aarón Salazar optó por salirse del discurso habitual.

Junto a Washington Ortega y Celso Borges, el defensor atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Estadio Edgardo Baltodano.

“Ahorita no hay mucho que decir, hay bastante dolor y creo que lo que haya que decirlo, lo vamos a decir con la cabeza más en frío, tal vez en esta semana y por ahora guardar ese luto”, expresó Aarón Salazar.

Añadió que cada integrante del equipo tiene que pensar muy bien qué pudo haber hecho más para cambiar esta situación difícil que está viviendo Alajuelense ahora, con una eliminación que nadie pensó.

Porque cuando se puso en marcha este torneo, la Liga era favorita para revalidar su cetro, hasta en los pronósticos de la prensa.

Sin embargo, del papel a la cancha pasó todo lo contrario y Alajuelense no logró entrar en razón de lo que verdaderamente se estaba jugando.

“Del análisis del torneo, pues malo, un torneo irregular, que no logramos encontrarnos en casa, no logramos hilar cuatro victorias seguidas y un equipo así no puede salir campeón”, pronunció Aarón Salazar, dando un mensaje fuerte que pocas veces se escucha en un futbolista tras un fracaso.

¿Todos entran en evaluación? “Todos, nadie se salva”, respondió el defensor de la Liga.

Ante múltiples consultas sobre el hospital en el que se convirtió Alajuelense en lo que va de 2026, el futbolista dijo que no pueden ocultar que hubo lesiones por carga física, lesiones musculares y lesiones articulares, pero a la vez fue enfático en que no quería poner eso como excusa.

“Creo que si somos 25 jugadores por ponerle un número, los 25 tenemos que estar listos para asumir la titularidad cuando nos toque y que el equipo no se vea afectado, así que sigue siendo responsabilidad de nosotros”, recalcó.

En cuanto a Óscar Ramírez y la zozobra sobre si el técnico continuará o no al frente de Alajuelense, el jugador dijo lo que piensa, pero también habló en nombre de sus compañeros.

“Nosotros como grupo lo acuerpamos, nos gustaría que siga, hemos tenido un buen entendimiento con él y lo apoyaremos en la decisión que tome”, afirmó Aarón Salazar.

Además, aseguró que el técnico hasta el momento no les ha dicho nada a ellos sobre cuál es el plan que tiene.

“Eso es algo que va a tomar él, la decisión con su familia, me imagino. Nosotros todavía no estamos al tanto de eso”, citó.

Alajuelense ya quedó fuera de contienda, pero el equipo todavía no empieza su periodo oficial de vacaciones.

Según dijo el propio Óscar Ramírez, la Liga se mantendrá trabajando en estas dos semanas. Serán días de análisis, con la respectiva toma de decisiones. Y posiblemente, en Alajuelense haya más movimientos de lo que muchos se imaginan.

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