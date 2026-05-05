En Cartaginés pegan el grito al cielo: ‘Al ‘Michi’ (Cristopher Núñez) lo patean por todos lados’

Cristopher Núñez (10) cae al suelo en una acción con Keyner Brown, en el compromiso entre Cartaginés y el Herediano, por las semifinales del Torneo Clausura 2026.

El defensor del Club Sport Cartaginés, el hondureño Marcelo Pereira, levantó la voz para denunciar lo que considera una injusticia en contra de su compañero y capitán Cristopher Núñez, a quien, según afirma, le cometen muchas faltas que no son señaladas.

Luego del compromiso ante el cuadro florense, por el juego de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026, que ganaron los visitantes 0-1 con gol de Elías Aguilar, el catracho no se explica la actitud de los árbitros, quienes —según él— no protegen al futbolista habilidoso.

De acuerdo con el recio defensor blanquiazul, las faltas contra Núñez son constantes en los partidos y no solo se presentaron en el duelo ante los florenses. A las declaraciones de Pereira se unió el lateral Carlos Barahona, quien explicó que el volante brumoso es víctima de constantes infracciones, algunas muy fuertes.

Keyner Brown y Cristopher Núñez (10) se encaran en la segunda parte del juego antre Cartaginés y Herediano, tras una acción donde los brumosos pedían penal. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“No me gusta hablar del tema del arbitraje, pero siento que muchas veces agarran a patadas al ‘Michi’ (Cristopher Núñez). Creo que no cuidamos a un jugador tan importante, no solo para el Cartaginés, sino también para el fútbol costarricense”, manifestó Pereira.

De acuerdo con el hondureño, hay situaciones que se dan en la cancha que no comprende, sobre todo en la marca que se le impone a Núñez.

“Me lo patean por todos lados y nunca le pitan falta, y no sé por qué. A nosotros nos juzgan por nuestro trabajo la afición y el técnico, pero a ellos (los árbitros) me imagino que es el cuerpo arbitral el que los dirige”, enfatizó Pereira.

Por su parte, el lateral brumoso Carlos Barahona coincidió con su compañero Marcelo Pereira al asegurar que a veces se dejan pasar faltas contra el capitán blanquiazul.

“Es un jugador que tiene mucho la bola. Hay jugadas que claramente son faltas y deberían ser tarjeta amarilla. En otras oportunidades uno entiende que son jugadas fuertes propias del fútbol. Pero a veces uno piensa que, si la falta hubiese sido al revés y no al ‘Michi’, le habrían sacado roja al jugador de Cartaginés”, aseguró Barahona.

De acuerdo con el futbolista de la Vieja Metrópoi a jugadores como Mariano Torres del Saprissa o el mismo Elías Aguilar del Herediano, se les protege más por su trayectoria, pero en el caso de Cristopher Núñez se debería tener la misma actitud y resguardarlo de las entradas fuertes.

“Es claro que, por su habilidad, Cristopher es un futbolista que va a tener mucho la pelota; por eso siento que es necesario estar más atentos a esas faltas. El arbitraje de Juan Gabriel Calderón frente al Herediano estuvo bien, pero anteriormente fue increíble lo que pasó y uno se pregunta por qué”, declaró Barahona.

El partido de ida en el estadio Fello Meza fue dirigido por Juan Gabriel Calderón, la gran figura del arbitraje costarricense en este momento, que fue seleccionado para el próximo Campeonato Mundial de Norteamérica 2026.

El juego de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2026, entre el Herediano y el Cartaginés, será este sábado 9 de mayo, a las 8 p.m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.