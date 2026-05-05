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En Cartaginés pegan el grito al cielo: ‘Al ‘Michi’ (Cristopher Núñez) lo patean por todos lados’

Los jugadores del Cartaginés hacen un llamado a los árbitros para que se proteja más a su capitán, Cristopher Núñez

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Herediano
Cristopher Núñez (10) cae al suelo en una acción con Keyner Brown, en el compromiso entre Cartaginés y el Herediano, por las semifinales del Torneo Clausura 2026. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Torneo Clausura 2026semifinal Cartaginés vs HeredianoMarcelo PereiraCarlos Barahona
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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