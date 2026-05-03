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¿Era penal? Analista arbitral sentencia lo ocurrido cuando Cristopher Núñez cayó en el área

En Cartaginés reclamaban la pena máxima, pero los árbitros no lo vieron así. ¿Qué opina el experto?

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Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés vs. Herediano
Keyner Brown y Cristopher Núñez se dijeron unas cuantas cosas en el partido entre Cartaginés y Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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