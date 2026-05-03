¿Era penal? Analista arbitral sentencia lo ocurrido cuando Cristopher Núñez cayó en el área

Keyner Brown y Cristopher Núñez se dijeron unas cuantas cosas en el partido entre Cartaginés y Herediano.

Corría el minuto 69 y hubo una acción controversial en el partido de ida de la semifinal entre Cartaginés y Herediano.

Las protestas empezaron cuando Cristopher Núñez cayó en el área, pero Juan Gabriel Calderón no vio penal y lo mismo ocurrió con el VAR. Para el exárbitro Orlando Portocarrero, tampoco era penal.

“Y luego hay forcejeos, ahí donde tuvo que mostrar las tarjetas amarillas, incluida una a Keyner Brown. Hubo dimes y diretes, y empiezan a discutir, y muy bien las tarjetas amarillas”, comentó Orlando Portocarrero.