Puro Deporte

En Brasil lloran la muerte de una de sus figuras

La Confederación Brasileña de Fútbol informó del fallecimiento del medallista olímpico de Seúl 1988

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Por Milton Montenegro

En Brasil están de luto; la muerte sorprendió a uno de los exjugadores de la selección. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la noticia en sus redes sociales.








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Milton Montenegro

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Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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