En Brasil lloran la muerte de una de sus figuras

En Brasil están de luto; la muerte sorprendió a uno de los exjugadores de la selección. La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó la noticia en sus redes sociales.

Con pasado también en México, el exfutbolista, quien fue uno de los grandes ídolos del Vasco da Gama, falleció a los 62 años.

“Lamentamos la muerte Geovani Silva, quien murió en la madrugada de este lunes (18), en Vitória, la capital del Espíritu Santo. Con la camiseta de la selección brasileña, Geovani escribió su nombre en la historia del deporte nacional. Fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl (1988) y campeón de la Copa América (1989)“, destacó la federación brasileña.

Giovani Silva exjugador de Brasil. En la fotografía, cuando jugó con el Bolonia de Italia. (Cuenta X del Bolonia/Cuenta X del Bolonia)

En el comunicado que dio a conocer en sus redes sociales, la Confederación Brasileña de Fútbol destacó que Silva disputó más de 400 partidos con el Vasco, muchos de ellos junto a Roberto Dinamite y Romario, y donde construyó una sólida carrera, marcada por la garra, la técnica y muchos títulos.

“El exjugador sufrió una serie de problemas de salud graves en los últimos años. Este lunes en la mañana se sintió mal y fue llevado a un hospital, pero no se resistió. Geovani deja tres niños”, señaló la federación brasileña.

Silva comenzó su carrera en Sports Ferroviária. Allí también se convirtió en un ídolo y referente para las siguientes generaciones de atletas del club. Geovani también lució la camiseta de clubes de México, Alemania e Italia antes de terminar su carrera en el 2002.