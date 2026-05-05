Empiezan los fichajes para el Torneo Apertura 2026: club da bienvenida oficial a su nuevo jugador

Todavía no se termina el Torneo de Clausura 2026, pero ya empiezan los movimientos de cara a la próxima temporada y no solo con salidas.

San Carlos se convirtió este martes en el primer equipo que le da la bienvenida oficial a un futbolista.

“La Asociación Deportiva San Carlos informa la incorporación del jugador Jefferson Rivera como nuevo refuerzo de la institución de cara al Torneo de Apertura 2026. El futbolista, oriundo de Guápiles, se vincula con nuestro club por los próximos dos años”, informó el cuadro norteño.

Rivera, lateral derecho de 29 años, cuenta con doble nacionalidad y actualmente forma parte de la Selección Nacional de Nicaragua.

El futbolista llega procedente del Municipal Pérez Zeledón y según San Carlos, llega para aportar experiencia, solidez defensiva y proyección por la banda.

Jefferson Rivera firmó por dos años con San Carlos. (Prensa San Carlos/AD San Carlos)

“Le damos la bienvenida a la casa de Los Toros y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores”, mencionó San Carlos a través de su oficina de comunicación.