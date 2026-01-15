Ellos son los jóvenes del CAR a los que Óscar ‘Macho’ Ramírez les puso el ojo

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez quiere llevar con calma a varios jóvenes, pero a la vez darle oportunidad de mostrarse con Liga Deportiva Alajuelense.

Liga Deportiva Alajuelense se enfoca en darle continuidad al grueso del grupo con el que logró los objetivos del semestre anterior. Para los primeros seis meses de 2026, Óscar Ramírez aplica la misma fórmula.

También reforzó algunas demarcaciones: primero Llegó Kenneth Vargas como relevo de Kenyel Michel, a quien la Liga exportó a Estados Unidos y ya está de lleno con el Minnesota United de la Major League Soccer (MLS).

Luego contrató al delantero mexicano Ángel Zaldívar, quien en el pasado jugó junto a Ronaldo Cisneros en Chivas y anda en busca de contratar un mediocampista extranjero.

Pero el campeón nacional también tiene la intención de fijarse en su propia producción de talentos y darle oportunidad a jóvenes de la cantera que se desarrollan en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

En estos días de preparación para volver a la competencia, Óscar Ramírez vio una oportunidad para dar continuidad a jugadores jóvenes que ya han tenido participación con el equipo mayor, así como para observar de cerca a otros que buscan irse perfilando como una eventual opción.

“Para nosotros la competencia es fundamental, porque es lo que permite sacar la mejor versión de cada jugador. En estos días hemos subido específicamente a tres jóvenes: Charles Forstner, Roy Bustos y Santiago Rosales para observarlos de cerca.

”Que tengan ese roce con la Primera División y entiendan lo que exige este nivel. Al mismo tiempo, buscamos darle más rodaje a los que ya han venido jugando cuando consideremos que es el momento oportuno”, expresó el asistente técnico de la Liga, Wardy Alfaro.

En las prácticas de estos días, los más jóvenes que se entrenan con el primer equipo de Alajuelense son Santiago Rosales (17 años), Charles Forstner (18 años), Roy Bustos (19 años), Deylan Paz (21 años), Tristán Demetrius (20 años), Isaac Badilla (17 años), Deylan Aguilar (19 años), Daniel Velásquez (19 años) y Elián Quesada (20 años).

Alajuelense debutará este jueves 15 de enero en el Torneo de Clausura 2026 ante el Municipal Liberia, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto y algunos de esos jóvenes mencionados en este artículo podrían ser parte de la convocatoria.

