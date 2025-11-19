Puro Deporte

Eliminados del Mundial 2026: ¿Cómo superar un duelo que no sentíamos desde hace 16 años?

La eliminación de Costa Rica del Mundial genera un duelo emocional entre los aficionados y los deportistas. Experta explica las etapas de la tristeza y 7 técnicas efectivas para gestionar el malestar.

Por Yucsiany Salazar
Costa Rica vs Honduras
La caída de la Selección en la ruta al Mundial 2026 dejó un golpe emocional en la afición, que vive su propio proceso de duelo deportivo. / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







