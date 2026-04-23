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Elías Aguilar y su confesión: ‘Teníamos que lavarnos la cara’

El volante del Herediano Elías Aguilar explicó el sentimiento que lo embarga tras ganar la fase regular de Torneo Clausura 2026

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs San Carlos
Elías Aguilar fue una de las grandes figuras del Herediano, durante la primera fase del Torneo Clausura 2026. Aquí, ante Roberto Córdoba de San Carlos. (Albert Marín/John Durán)







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Elías AguilarHeredianoTorneo Clausura 2026
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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