Elías Aguilar y su confesión: ‘Teníamos que lavarnos la cara’

Elías Aguilar fue una de las grandes figuras del Herediano, durante la primera fase del Torneo Clausura 2026. Aquí, ante Roberto Córdoba de San Carlos.

Clasificarse a las semifinales del Torneo Clausura 2026 y asegurarse el primer lugar de la fase regular, sin duda, sabe a revancha para el volante del Club Sport Herediano Elías Aguilar Vargas.

Después de festejar el bicampeonato, los florenses no lograron avanzar a las semifinales en el Torneo Apertura 2025, lo cual fue un golpe muy duro para el equipo.

De la mano del técnico argentino José Giacone, el Team recuperó el protagonismo al convertirse en el primer equipo en clasificarse a las semifinales del Clausura 2026 y, con su victoria 0-1 ante Pérez Zeledón, se aseguró el liderato de la primera fase, lo cual llenó de satisfacción al habilidoso volante florense.

“Estamos felices. Creo que en la primera fase del campeonato hemos sido muy regulares. Perdimos el liderato solo una fecha y al final somos muy conscientes de lo que hicimos el torneo pasado, por lo que teníamos que lavarnos la cara”, comentó Aguilar en la transmisión de FUTV.

Elías, de 34 años, quien suma seis asistencias a gol en el certamen, indicó que haber clasificado y mostrar una regularidad importante en la campaña les da confianza para lo que viene.

“Vamos por buen camino y queda una fecha, por lo que debemos prepararnos para las finales. Fue importante el triunfo ante Pérez Zeledón y nos vamos contentos para la casa. Nos quedan cinco finales para ser campeones, contando el próximo juego ante Sporting FC. Todos los partidos serán a muerte para lograr lo que queremos: alcanzar el título 32 para entregárselo a la afición”, agregó.

El “10” del Team añadió que aún deben minutos a la regla Sub-21, por lo que ante Sporting deben completarlos.

“Gabriel Sibaja ha hecho las cosas muy bien y hoy también pudo jugar Kionel (Estrada). Son jóvenes que lo han hecho de buena manera y se integraron al grupo con mucha confianza, con un plantel que los respalda”, añadió Aguilar.

En cuanto a la ausencia del goleador Marcel Hernández y del defensor central Keyner Brown en el juego ante los generaleños, Elías Aguilar explicó que ambos presentaron molestias musculares, por lo que se decidió resguardarlos para evitar una recaída, y así tenerlos listos para las semifinales.