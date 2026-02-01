Puro Deporte

Elecciones 2026: Andrey Amador dejó un paraíso para ir a ejercer el voto

El nuevo entrenador de la Selección de ciclismo de ruta no lo pensó dos veces para ir a votar. Esto hizo Andrey Amador en las últimas horas

Por Isaac Vega
Gran fondo Andrey Amador
Andrey Amador cumplió este domingo con su deber y su derecho como ciudadano costarricense. (Alonso Tenorio)







