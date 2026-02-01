Elecciones 2026: Andrey Amador dejó un paraíso para ir a ejercer el voto

Andrey Amador cumplió este domingo con su deber y su derecho como ciudadano costarricense.

Andrey Amador publicó imágenes sobre su estadía en Isla Venado, cerca de Jicaral e Isla Bejuco. Ahí estuvo el sábado, pero este domingo 1.° de febrero terminó su estadía en ese paraíso para ejercer su deber y su derecho como ciudadano costarricense.

Isla Venado tiene una superficie de 6,5 kilómetros cuadrados, con un 95% de bosque tropical seco. Está rodeada de manglares y es habitada por una fauna y flora variada.

El mensaje de Amador en redes sociales fue: “Hasta pronto de este lugar hermoso (Isla Venado), nos vamos a votar y la importancia que todos lo hagamos. Hacer valer el privilegio de la democracia”.

Recientemente, Andrey Amador fue designado por la Federación Costarricense de Ciclismo como el nuevo técnico de la Selección de ruta.