El voleibol costarricense cierra el campeonato con dinastía igualada y un campeón sorpresa

El equipo de voleibol femenino logró su sétima corona, la tercera bajo el mando del entrenador Juan Acuña. Fotografía: José Morelli

En dos intensas jornadas, con partidos de alto voltaje, finalizaron los campeonatos femenino y masculino de la Federación Costarricense de Voleibol (Fecovol), con la consagración de Cartago en la rama masculina y San José en la femenina.

En las damas, San José venció a Santa Bárbara y alcanzó su sétimo título nacional, así como el tercero bajo la dirección técnica de Pablo Acuña, quien asumió el cargo tras el fallecimiento del histórico entrenador, su padre, Juan Acuña, según se indicó en la página oficial del equipo de San José.

Las josefinas igualaron así la cantidad de títulos obtenidos en la era del inolvidable sexteto de Zepol, que durante las décadas de los años 80 y 90, liderado por Juan Acuña, (qdDg) logró el mismo número de campeonatos.

En el primer compromiso, disputado el 14 de diciembre en Santa Bárbara, las heredianas se impusieron 3-1 ante un cuadro josefino que echó de menos a su capitana, Marcela Araya, y cedió frente al buen juego de las locales.

Para el segundo duelo, el pasado 21 de diciembre, en el gimnasio de Plaza González Víquez, y con el regreso de Marcela Araya a la alineación, las capitalinas igualaron la serie al salir victoriosas 3-1, con parciales de 25-16, 25-20 y 25-14, forzando así un tercer y definitivo partido.

El duelo decisivo se realizó este lunes 22 de diciembre en el Gimnasio Municipal de Goicoechea, sede neutral acordada por Fecovol, donde las pupilas de Pablo Acuña se impusieron en un gran partido por 3-0, con marcadores de 25-20, 25-14 y 25-18. Destacaron las actuaciones de Marcela Araya, Tatiana Sayles —máxima anotadora con 14 puntos— y María Fernanda Alfaro.

Cartago sorprendente

En la rama masculina, Cartago se alzó con el cetro tras dos emocionantes partidos.

El primer duelo se disputó el 13 de diciembre en el Polideportivo de Cartago, donde los locales ganaron 3-0 (25-22, 25-17 y 25-22), en un encuentro muy disputado.

Para el segundo compromiso, celebrado en Plaza González Víquez, el partido fue vibrante y San José se impuso en los dos primeros sets por 25-20 y 25-13, con una destacada actuación de Gilberth Solano, quien aportó 12 puntos.

En el tercer parcial, San José estuvo a un punto de cerrar el partido con ventaja de 24-22, pero una reacción oportuna de Cartago cambió el rumbo del encuentro: los visitantes remontaron para ganar 26-24, impulsados por el cierre contundente de su máximo anotador, el refuerzo limonense Stanley Grant.

El cuarto set mantuvo la tensión hasta el final y nuevamente se definió por un ajustado 26-24 a favor de Cartago. Ya en el quinto y definitivo parcial, San José inició mejor, pero los errores no forzados del local y la solidez brumosa se combinaron para concretar una remontada memorable de 25-21 y así darle a Cartago la victoria y su primer título de Primera División en el voleibol masculino.