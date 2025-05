El tormento de Celso Borges

Celso Borges ya cumplió un partido de suspensión, pero le falta otro y ese castigo es un verdadero tormento para el capitán de Liga Deportiva Alajuelense.

Nunca en su carrera había recibido una tarjeta roja directa y le pasó hace unos días. En la cuenta regresiva para el inicio de la semifinal contra Puntarenas FC, el mediocampista manifestó que no es lo mismo ver los partidos que jugarlos.

Confesó que ese sentimiento de control, a veces es un poco difícil de manejar, pero también aseguró que confía mucho en el trabajo de sus compañeros.

“La verdad que estoy muy ilusionado con las semifinales, sé que lo vamos a hacer bien y confiando en todos”, manifestó el 5 de la Liga, en el Día de Medios organizado por la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).

LEA MÁS: ¡Al fin! Confirmados días y horas de partidos de semifinales después de una gran novela

Sentado al lado de Alejandro Bran, con una cantidad numerosa de periodistas al frente y con muchos curiosos como testigos en Lincoln Plaza, al futbolista de Alajuelense le consultaron que es común leer en redes sociales a aficionados de otros equipos decir que a él más bien le han perdonado tarjetas en muchas ocasiones y que qué pensaba de eso.

Celso Borges fue uno de los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense que acudieron al Día de Medios de Unafut. (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Cuando me expulsaron ahora el domingo ni reclamé, fue sin querer la jugada, vi la decisión del árbitro y la acepté. Cuando me han tenido que sacar amarilla me la han sacado y cuando no, no. El que decide es el árbitro y yo respeto las decisiones que tome”, respondió Celso Borges.

Además, en cuanto a este castigo que descuenta a raíz de esa roja directa, por un golpe que le dio a Nixon Rocha cuando trataba de soltarse porque lo llevaba abrazado, estando el balón en disputa, no ha sido sencillo para él.

LEA MÁS: Óscar Ramírez piensa en grande con Alajuelense sin sentirse más ni menos que nadie

“Desde fuera, creo que sufro más que estando jugando, lo vivo con ellos, sé lo que están sintiendo en el momento y lo único que trato es de aportarles confianza y ayudarlos en lo que pueda”, citó.

LEA MÁS: Óscar Ramírez rescata al jugador de Alajuelense que se sentía olvidado

Ante una pregunta de La Nación, indicó que fue una circunstancia del partido y confesó que después le pidió disculpas al futbolista de Santa Ana, porque no quería lastimarlo.

“Entendí la decisión y es muy frustrante, porque perderse cualquier partido y más en semifinales es difícil; pero estoy muy confiado en mis compañeros. Ahora demostraron que está todo el mundo listo y me encantaría estar ahí para ayudarles en el juego, pero me toca apoyarlos y lo haré a muerte”, destacó Celso Borges.

El mediocampista no podrá jugar el domingo en Puntarenas, pero sí estará habilitado para hacerlo el próximo miércoles, en el duelo definitivo de esta semifinal, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.