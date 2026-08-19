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El tenista australiano Nick Kyrgios es suspendido por consumo de cocaína

Aunque Nick Kyrgios acumula varias polémicas, el examen positivo que arrojó presencia de cocaína es un fuerte golpe a su carrera

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Por AFP
Nick Kyrgios, aquí en un torneo de junio pasado en Stuttgart, Alemania. El tenista australiano enfrenta un difícil momento por examen antidopaje que reveló presencia de cocaína.
Nick Kyrgios, aquí en un torneo de junio pasado en Stuttgart, Alemania. El tenista australiano enfrenta un difícil momento por el examen antidopaje que reveló presencia de cocaína. (MARIJAN MURAT/dpa Picture-Alliance via AFP)







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