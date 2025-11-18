Puro Deporte

El técnico Juan Carlos Osorio explica por qué Costa Rica le va a ganar a Honduras

El entrenador colombiano, también vaticinó quién irá al Mundial: Costa Rica o Haití

Por Milton Montenegro

Juan Carlos Osorio, técnico colombiano, campeón en su país, extécnico de México en el Mundial de Rusia 2018, y uno de los entrenadores que siempre es candidato en varias selecciones y equipos en Latinoamérica, se refirió al juego de esta noche entre la Selección de Costa Rica y Honduras.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

