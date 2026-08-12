El ‘siuuuu’ llegó a Saprissa: lo que le dicen a Newton Williams en el camerino por celebrar como Cristiano Ronaldo

Newton Williams está feliz por el momento que pasa con Saprissa. Desea anotar más goles y que se grite el "siuuuu" de Cristiano Ronaldo en el estadio morado.

En el partido de la segunda fecha del campeonato que Saprissa disputó ante San Carlos, Newton Williams sorprendió con la celebración que hizo al marcar el segundo tanto.

Al minuto 68, el panameño hizo el 2-0, su segundo gol del partido, y corrió hacia un costado, donde festejó al estilo de Cristiano Ronaldo.

Williams dio un salto, extendió los brazos y los cerró al caer. De inmediato, se escuchó el “siuuuu” desde la gradería sur. Los integrantes de La Ultra hicieron el “siuuuu”, como lo grita el portugués.

En el encuentro ante Mixco, de Guatemala, por la Copa Centroamericana de la Concacaf, Newton abrió el marcador al minuto 3, festejó de la misma forma y los aficionados en la gradería respondieron con el “siuuuu”.

“Quiero darle las gracias a Dios por el juego y aplaudir la actitud de los compañeros. Fue un partido que salimos a buscar y obtuvimos los tres puntos, que son muy importantes”, dijo Newton al terminar el compromiso en la zona mixta del estadio morado.

🇨🇷SIUUUUUUUUUUUUUU



Newton Williams sigue ON FIRE y, de cabeza, pone a ganar a los morados contra Mixco.🔥



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Pero ¿por qué el “Búfalo” festeja al estilo de Cristiano? Luego del choque contra San Carlos, explicó por qué lo hizo.

“Es lo único que se me vino a la mente. No tenía nada más en la cabeza. Fue un impulso. Un compañero me gritó ‘CR7’ y me tocó hacerla”, comentó Williams en esa ocasión.

La hizo una vez y repitió la celebración del comandante. Según Newton, sus compañeros se lo pidieron.

“Los compañeros me dijeron que siguiera haciéndola y me quedé con esa celebración”, comentó Williams con la sonrisa que lo caracteriza.

Y sobre su desempeño, los goles y sumar minutos en cada encuentro, Williams solo agradece a Dios y a sus compañeros.

“Estoy trabajando con humildad y, si he podido marcar, es gracias a mis compañeros, porque ellos me brindan los pases y me crean esas oportunidades para dejarme de cara al marco. Soy un jugador de área y espero darles buenos resultados”, destacó Newton.

Williams añadió que, más que una competencia con Orlando Sinclair y Ariel Rodríguez, lo importante es que todos luchan por los tres puntos y que, antes de volver a jugar, ambos y el resto de sus compañeros siempre lo respaldaron.

“Gracias a Dios estoy bien. Busco estar de la mejor manera, estoy retomando ritmo, deseo agarrar confianza y debo aprovechar las opciones que me da el profe, Hernán Medford”, mencionó Williams.

¿Cómo verían a Newton Williams con la Sele? 🇨🇷 pic.twitter.com/50LI7QJq1w — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 12, 2026

El atacante añadió que, juego a juego, se entiende mejor con los demás integrantes del plantel y confía en tener minutos el sábado contra Cartaginés, rival ante el que se lesionó hace un año, aunque sin participación de ningún adversario.

“Es lindo tener este partido. Fue contra ellos que tuve la lesión, pero tomo las cosas de la mejor manera. Poco a poco voy a estar al cien por ciento y aprendo de compañeros como Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair. Es sano tenerlos como compañeros; me han dado la mano cuando la necesité y siempre me apoyan”, resaltó Newton Williams.

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