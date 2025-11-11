El Salvador vs. Surinam por eliminatorias al Mundial 2026: a qué hora se juega

Con ambos conjuntos luchando por posicionarse en la zona de clasificación, el duelo promete intensidad, pasión local y un escenario decisivo para los sueños mundialistas.

El duelo entre El Salvador y Surinam se presenta como una parada decisiva en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la región de Concacaf.

Ambas selecciones están en momentos de alta tensión: El Salvador busca reivindicarse tras una derrota reciente y Surinam quiere confirmar su buen paso en el grupo.

Cuándo y dónde

Fecha: jueves 13 de noviembre de 2025 .

. Hora: 4 p. m.

Lugar: Estadio Dr. Ir. Franklin Essed, en Paramaribo, Surinam.

Lo que se juega cada equipo