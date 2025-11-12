Puro Deporte

El Salvador vs. Surinam: las posibilidades de clasificación rumbo al Mundial 2026

El Salvador busca un milagro ante Surinam en su lucha por seguir con vida rumbo al Mundial 2026. Conozca los escenarios posibles y qué necesita cada selección para clasificar

Por Silvia Ureña Corrales
La FIFA multó a la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) por los insultos racistas de sus aficionados a los jugadores de Surinam. AFP.
El Salvador y Surinam se juegan su futuro en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Conozca sus opciones reales de clasificación y qué escenario podría cambiar el rumbo del Grupo A. (MARVIN RECINOS/AFP)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

