El Salvador vs. Surinam: las posibilidades de clasificación rumbo al Mundial 2026

El Salvador y Surinam se juegan su futuro en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Conozca sus opciones reales de clasificación y qué escenario podría cambiar el rumbo del Grupo A.

El Salvador y Surinam se enfrentarán este jueves 13 de noviembre por la quinta jornada del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El duelo llega con contrastes marcados: mientras los salvadoreños están obligados a ganar, el equipo de Surinam tienen la ventaja y podrían dejar casi sellado su boleto mundialista.

El Salvador

La Selecta ocupa el último lugar del grupo con 3 puntos y ya no puede permitirse errores. Para conservar posibilidades de avanzar, necesita un cierre perfecto en sus dos partidos restantes — ante Surinam y Panamá — y esperar que los demás resultados le favorezcan.

Si gana ambos partidos: llegaría a 9 puntos y dependería de que Surinam o Panamá cedan unidades para disputar el primer puesto.

llegaría a 9 puntos y dependería de que Surinam o Panamá cedan unidades para disputar el primer puesto. Si empata o pierde: quedaría eliminada de la clasificación directa y con mínimas chances de entrar al repechaje.

Surinam

Surinam comparte el liderato con Panamá, ambos con 6 puntos, y llega con la moral alta tras un rendimiento sólido en casa.

Si gana en San Salvador: se consolidaría como líder del grupo y dependería de sí misma para cerrar la clasificación.

se consolidaría como líder del grupo y dependería de sí misma para cerrar la clasificación. Si empata: seguiría en zona de privilegio, aunque obligada a definir en la última jornada.

seguiría en zona de privilegio, aunque obligada a definir en la última jornada. Si pierde: abriría el panorama para Guatemala y El Salvador, complicando el cierre del grupo.

Panorama general del grupo