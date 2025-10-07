Puro Deporte

El Salvador vs. Panamá: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias Concacaf en octubre 2025

El Salvador enfrenta a Panamá este 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán por las eliminatorias centroamericanas. Conozca la hora y cómo ver el partido desde Estados Unidos

Por La Nación / Argentina / GDA y Silvia Ureña Corrales
El Salvador y Panamá se enfrentarán este 10 de octubre por las eliminatorias centroamericanas.
El Salvador y Panamá se enfrentarán este 10 de octubre por las eliminatorias centroamericanas. (IG @fepafut/AFP/IG @fepafut/AFP)







