El Salvador vs. Panamá: hora de Estados Unidos para ver el partido de eliminatorias Concacaf en octubre 2025

El próximo 10 de octubre, las selecciones de El Salvador y Panamá se medirán en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, por la tercera fecha de las eliminatorias de la región.

De acuerdo con la Concacaf, el compromiso iniciará a las 9 p.m. tiempo del Este de Estados Unidos, y podrá verse en vivo a través de Paramount+, según información de Los Angeles Times.

En el Grupo A, Surinam lidera la tabla con cuatro puntos, producto de una victoria y un empate. El Salvador ocupa el segundo lugar con tres unidades, mientras Panamá se ubica tercero con dos puntos, y Guatemala cierra la clasificación con uno.

El conjunto panameño empató 1-1 con Guatemala en su debut y luego igualó 0-0 ante Surinam, por lo que aún no suma victorias en el certamen.

El Salvador, por su parte, perdió 1-2 con Surinam y ganó con un marcador 1-0 ante Guatemala.

