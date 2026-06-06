El Salvador vs. Costa Rica: ¿Dónde ver el partido de la ‘Sele’ que empezará pronto?

La Selección Femenina de Costa Rica se encuentra en territorio cuscatleco y este viernes 5 de junio jugará desde las 8 p. m. un partido amistoso contra su similar de El Salvador, en el Estadio Las Delicias, en Santa Tecla.
Este encuentro corresponde a la preparación para el duelo clave de noviembre contra Jamaica, en el que estará en juego la clasificación al Mundial 2027, en una eliminatoria que también da el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
¿Dónde se puede ver el amistoso entre El Salvador y Costa Rica de este viernes?
El encuentro no será transmitido por ningún canal, pero hay una opción de seguirlo en streaming, mediante AloudSports y puede accesarlo en este enlace.
Despues de este encuentro suelo cuscatleco, la Sele Femenina regresará a casa y el próximo martes jugará a las 7:30 p. m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago, contra Canadá.
“Será un partido de alto nivel, contra una Selección top y yo creo que eso es lo que nos ayuda a seguir mejorando y los esperamos a todos el martes en el estadio de Cartago”, apuntó la futbolista Mariana Benavides.
Para estos amistosos contra El Salvador y Canadá, Lindsay Camila convocó a las guardametas Daniela Solera, Génesis Pérez y Noelia Bermúdez.
A las defensas Fabiola Villalobos, Gabriela Guillén, María Paula Arce, María Paula Coto, Mariana Benavides, Marilenis Oporta, Stephannie Blanco y Valeria del Campo.
Así como las volantes Gloriana Villalobos, Katherine Alvarado, Lucía Paniagua, Monserrat Díaz, Priscilla Rodríguez, Raquel Rodríguez y Sheika Scott.
Más las atacantes Anna Gilbertson, Emma Azofeifa, Marian Solano, Pamela Elizondo y Priscila Chinchilla.