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El Salvador vs. Costa Rica: ¿Dónde ver el partido de la ‘Sele’ que empezará pronto?

La Selección de Costa Rica está preparándose en busca del pase al Mundial Femenino 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

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Por Fanny Tayver Marín
Daniela Solera y Génesis Pérez se encuentran en la convocatoria de la Selección Femenina de Costa Rica para los amistosos contra El Salvador y Canadá.
Daniela Solera y Génesis Pérez se encuentran en la convocatoria de la Selección Femenina de Costa Rica para los amistosos contra El Salvador y Canadá. (Prensa FCRF/Federación Costarricense de Fútbol)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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