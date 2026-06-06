El Salvador vs. Costa Rica: ¿Dónde ver el partido de la ‘Sele’ que empezará pronto?

Daniela Solera y Génesis Pérez se encuentran en la convocatoria de la Selección Femenina de Costa Rica para los amistosos contra El Salvador y Canadá.

La Selección Femenina de Costa Rica se encuentra en territorio cuscatleco y este viernes 5 de junio jugará desde las 8 p. m. un partido amistoso contra su similar de El Salvador, en el Estadio Las Delicias, en Santa Tecla.

Este encuentro corresponde a la preparación para el duelo clave de noviembre contra Jamaica, en el que estará en juego la clasificación al Mundial 2027, en una eliminatoria que también da el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

¿Dónde se puede ver el amistoso entre El Salvador y Costa Rica de este viernes?

El encuentro no será transmitido por ningún canal, pero hay una opción de seguirlo en streaming, mediante AloudSports y puede accesarlo en este enlace.

Despues de este encuentro suelo cuscatleco, la Sele Femenina regresará a casa y el próximo martes jugará a las 7:30 p. m. en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, en Cartago, contra Canadá.

“Será un partido de alto nivel, contra una Selección top y yo creo que eso es lo que nos ayuda a seguir mejorando y los esperamos a todos el martes en el estadio de Cartago”, apuntó la futbolista Mariana Benavides.

Para estos amistosos contra El Salvador y Canadá, Lindsay Camila convocó a las guardametas Daniela Solera, Génesis Pérez y Noelia Bermúdez.

A las defensas Fabiola Villalobos, Gabriela Guillén, María Paula Arce, María Paula Coto, Mariana Benavides, Marilenis Oporta, Stephannie Blanco y Valeria del Campo.

Así como las volantes Gloriana Villalobos, Katherine Alvarado, Lucía Paniagua, Monserrat Díaz, Priscilla Rodríguez, Raquel Rodríguez y Sheika Scott.

Más las atacantes Anna Gilbertson, Emma Azofeifa, Marian Solano, Pamela Elizondo y Priscila Chinchilla.