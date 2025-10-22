El regreso más esperado en el Cartaginés se convirtió en su amuleto de la suerte

Cristopher Núñez volvió a tener minutos en un Cartaginés que lo extrañó en los últimos partidos.

Su presencia en la conferencia de prensa, previa al duelo ante el Motagua de Honduras por la Copa Centroamericana, no solo sorprendió a los aficionados del Cartaginés, sino que además los ilusionó con su regreso a las canchas.

Después de dos meses de ausencia por lesión, el volante Cristopher Núñez volvió justo cuando el equipo blanquiazul más lo necesitaba. Su sola presencia era garantía de manejo del balón y de darle la pausa necesaria cuando el equipo lo requería.

Casi como un amuleto de la suerte, Cristopher ingresó en el segundo tiempo en sustitución de Claudio Montero y, tras recibir el aplauso del público y la banda de capitán de manos del guardameta Kevin Briceño, empezó a tomar el control del mediocampo.

La victoria del conjunto blanquiazul frente a los hondureños (1-0), por el repechaje de la Copa Centroamericana, fue el marco ideal para el regreso más esperado por los seguidores del equipo de la Vieja Metrópoli, que ahora sueñan con clasificar a la Liga de Campeones de la Concacaf 2026.

“Después de dos meses es difícil regresar, pero gracias a Dios me sentí bien con los pocos minutos que tuve. Fue muy difícil no poder jugar ni ayudar al equipo en todo lo que se venía, especialmente en los partidos importantes. Siempre dejé las cosas en manos de Dios para recuperarme de la mejor forma”, explicó Núñez tras volver a jugar.

Cristopher Núñez saltó al campo del estadio Rafael Fello de Cartago, en sustitución de Claudio Montero, en el duelo ante Motagua, por la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El optimismo Cristopher Núñez

Para Cristopher no fue sencillo ver desde la gradería cómo el Olimpia eliminó a su equipo en las semifinales y sufrir al no poder ayudar en los momentos decisivos del Torneo Apertura 2025.

“Ahora lo importante es que ya estoy con el grupo. Hay que reconocer el esfuerzo de mis compañeros cuando no estuve; a pesar de tantos partidos seguidos y de las muchas ausencias, lograron sacar los resultados adelante. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de volver a jugar fútbol”, añadió Núñez.

El triunfo llena de optimismo a los pupilos del técnico argentino Andrés Carevic, aunque tienen claro que el partido de vuelta ante el Motagua será muy complicado.

“Dimos un paso importante para el grupo. Allá va a estar difícil, pero tenemos un buen equipo para sacar la serie. Nosotros estamos viendo todos los partidos como finales. No hemos ganado nada. También queremos sumar en el campeonato local y pelear por el primer lugar, que aún está a nuestro alcance”, comentó el volante.

Sobre un posible llamado a la Selección Nacional para los decisivos partidos de la eliminatoria mundialista de la Concacaf ante Haití y Honduras, el habilidoso mediocampista admitió que es el sueño de todo futbolista.

“Debemos ir poco a poco, estuve dos meses fuera, así que hay que recuperar la confianza. Estar en la Selección es el sueño de todo jugador. Representar al país es un orgullo, pero debemos estar en un buen nivel para tener una oportunidad y esperar que el técnico decida quiénes son los elegidos”, declaró Núñez.