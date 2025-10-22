Puro Deporte

El regreso más esperado en el Cartaginés se convirtió en su amuleto de la suerte

Después de dos meses de ausencia por lesión, el Cartaginés volvió a contar con el conductor de su medio campo

Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Motagua
Cristopher Núñez volvió a tener minutos en un Cartaginés que lo extrañó en los últimos partidos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







