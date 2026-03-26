El récord imbatible del fútbol nacional que Miguel Segura ostenta desde hace más de 35 años

Mantener su marco imbatible es, sin duda, el mayor orgullo para un guardameta. Miguel Segura, polémico entrenador de porteros del Club Sport Herediano, lo sabe muy bien.

Segura posee un récord nacional que tiene más de 35 años y que parece muy difícil de romper, pues requiere mucha constancia, apoyo de los defensas y hasta un poco de suerte.

El exportero, a quien en su época de futbolista lo conocían por “Manguera”, se siente orgulloso de un registro que, con el paso de los años sigue agigantándose

Aunque empezó en las ligas menores del Herediano, Miguel debutó en la Primera División con el equipo de Sagrada Familia en 1982 y, desde entonces, fue uno de los guardametas que mejor nivel mostró en el fútbol costarricense.

Su récord lo consiguió vistiendo los colores del Deportivo Saprissa entre las temporadas 1988 y 1989, cuando alcanzó la cifra de 855 minutos sin recibir anotaciones; es decir, durante más de nueve partidos mantuvo su arco en cero.

El segundo lugar es de Alejandro González, quien registró 844 minutos con la valla en cero con Alajuelense en 1982.

Precisamente, su gran temporada le abrió un cupo en la histórica Selección Nacional que participó en la Copa del Mundo de Italia 90, junto a Luis Gabelo Conejo y Hermidio Barrantes. Segura no vio acción durante el “inolvidable verano italiano”.

“Ese récord tiene mucho tiempo y será muy difícil de romper. Creo que a veces no se le da la suficiente importancia en el fútbol nacional, pero yo me siento muy orgulloso. En ese momento estábamos en un buen nivel y en un gran equipo”, recordó Segura.

Miguel tuvo una carrera de 17 años, en la que jugó para clubes como Sagrada Familia, Ramonense, Saprissa, Cartaginés, Palmares, Turrialba y Limonense.

También jugó fuera del país con Dragón de El Salvador en 1997 y con el Carchá de Guatemala entre 1998 y 2000.

Como preparador de porteros, estuvo con el Cartaginés, Uruguay de Coronado, Belén y, desde hace 12 años, en el Herediano, donde se ha hecho “famoso” por polémicas expulsiones.