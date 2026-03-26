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El récord imbatible del fútbol nacional que Miguel Segura ostenta desde hace más de 35 años

El entrenador de porteros del Herediano, Miguel Segura, mantiene vigente un registro desde hace más de 35 años

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Por Juan Diego Villarreal
Miguel Segura Entrenador de Porteros del Herediano 26 de marzo del 2026 Tomado del Facebook de Miguel Segura
Miguel Segura tiene 12 años trabajando como preparador de porteros del Herediano. (Tomado del Facebook de Miguel Segura /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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