Puro Deporte

El polémico Miguel Segura da la cara y habla de sus expulsiones con el Herediano

Miguel Segura, preparador de porteros del Herediano, habló con ‘La Nación’ sobre sus polémicas expulsiones, su relación con Jafet Soto y su pasión por el club

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Por Juan Diego Villarreal
Miguel Segura Herediano
La última expulsión de Miguel Segura (izq.) fue ante Alajuelense, el pasado 21 de marzo. En la gráfica sale del campo acompañado por un miembro del cuerpo administrativo del Team. (Jose Cordero/Archivo)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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