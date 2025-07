El polémico video del Chicharito Hernández sobre ‘opresión patriarcal’ que incendia las redes

El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández encendió la polémica con un video que subió este miércoles 16 de julio a sus redes sociales, donde ironiza sobre la “opresión patriarcal”.

Javier Chicharito Hernández, aquí en un partido con las Chivas del Guadalajara en este año. (ULISES RUIZ/AFP)

Chicharito, actualmente de 37 años, cuenta con una extensa carrera en el fútbol profesional y ahora quema los últimos cartuchos en Chivas de Guadalajara, de la Liga MX.

LEA MÁS: David Faitelson explota contra ‘Tuca’ Ferreti por llamar ‘chamaco chillón’ a portero de Pumas de 17 años

El jugador hizo el comentado video desde un automóvil (otra persona va conduciendo). Textualmente lanza un mensaje dirigido a mujeres:

“Entonces, quieres a un hombre proveedor, pero para ti limpiar es opresión patriarcal. Interesante...”, dice muy sonriente y con un dejo de sarcasmo.

El video no tiene contexto y por lo tanto no se sabe si va dirigido a alguien en particular, o a todas las mujeres y demás personas que protestan contra el patriarcado.

Chicharito es muy activo en redes sociales. Hace dos días subió otro video de temática similar, solo que dirigido a los hombres:

“Entonces, quieres a una mujer que te respete y sea leal, pero mientes y tu vida la haces alrededor de tus padres y amistades. Interesante...”.

De hecho, tiene toda una colección de contenido con esa misma estructura: inicia diciendo “Entonces”, expone una situación y remata con el irónico “Interesante”.

El comentario sobre el patriarcado levantó un debate donde hay posiciones a favor y en contra del delantero. Aunque también están los que se van por la parte deportiva y le recuerdan que, por ahora, lleva más videos que goles en Chivas, donde solo anotó tres veces desde que volvió en 2024.