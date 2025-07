David Faitelson explota contra ‘Tuca’ Ferreti por llamar ‘chamaco chillón’ a portero de Pumas de 17 años

Pumas se estrenó de la peor forma en el Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX, al caer por goleada contra Santos Laguna (3-0), en un partido que desató todo un drama incluso fuera de la cancha, generando un intenso debate sobre la formación, el apoyo y la crítica hacia los jóvenes talentos. Y que dejó la sensación de que con razón querían a Keylor Navas.

El protagonista involuntario de esta polémica es Rodrigo Parra, un portero de apenas 17 años que tuvo la difícil tarea de debutar en el arco universitario.

Ocurrió en un partido de alta presión y ante la necesidad del equipo, el juvenil Parra tuvo una actuación que, si bien irregular, se vio empañada por un grave error que culminó en gol.

La imagen del joven guardameta rompiendo en llanto sobre el césped conmovió a muchos, pero también encendió la mecha de la controversia.

Pero la opinión que desató la tormenta provino de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, ahora en su rol de analista para ESPN.

Con su característico estilo directo y sin filtros, el experimentado entrenador brasileño lanzó un comentario que rápidamente se volvió viral y generó indignación: “Chamaco chillón, la riega y se pone a llorar, imagínate. Con dos cachetadas y ya”.

Esas palabras, que para algunos reflejan la mentalidad de “mano dura” que siempre ha caracterizado al ‘Tuca’ en el fútbol, fueron consideradas por muchos como insensibles y desubicadas, especialmente al tratarse de un joven en un momento de vulnerabilidad.

La figura de Ferretti, idolatrado por muchos por sus logros en los banquillos, de repente se vio envuelta en un manto de críticas.

Las declaraciones de Ferretti no tardaron en encontrar una respuesta contundente. David Faitelson, otro conocido analista, no dudó en expresar su profunda molestia y salió en defensa de Rodrigo Parra.

A través de su cuenta de X, David Faitelson sentenció: “Lamentable que un entrenador de la categoría de Ricardo Ferretti llame ‘chamaco chillón’ a un futbolista de 17 años que cometió un error… Los jóvenes van a cometer errores. Hay que apoyarles, cuidarles, protegerles… ¿Cuándo y dónde perdimos al ‘Tuca’?”.

Lamentable que un entrenador de la categoría de Ricardo Ferretti llame “chamaco chillón” a un futbolista de 17 años que cometió un error…

Los jóvenes van a cometer errores. Hay que apoyarles, cuidarles, protegerles…

¿Cuándo y dónde perdimos al “Tuca”? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) July 16, 2025

La postura de Faitelson, que aboga por el apoyo y la protección de los futbolistas jóvenes, generó un contrapunto importante en la discusión.

Mientras algunos aplaudieron su llamado a la empatía y al cuidado de las nuevas generaciones, otros argumentaron que este tipo de “sobreprotección” puede generar jugadores menos resilientes y que no saben lidiar con la presión y el fracaso.

La reacción en la dirigencia del cuadro felino no se hizo esperar, luego de lo dicho por Ricardo Ferretti.

Miguel Mejía Barón, vicepresidente deportivo de Pumas salió en defensa del futbolista de 17 años y justificó su llanto, porque a estas alturas, ya debería ser normalizado saber que los hombres también lloran.

“Las lágrimas son de uso, yo les preguntaría a alguno de ustedes si no las ha usado. Bueno, cada quien las usa cuando cree que es conveniente”, expresó Miguel Mejía Barón.

Y luego se refirió al Tuca en sí: “Tuca, mi gran cuate y lo quiero tanto, es su manera de dirigir del Tuca, ya la conocemos, le dijo chillón. Pero, yo estoy de acuerdo que cuando uno tiene ganas de llorar, no importa tanto, eso lo he aprendido y se me ha recrudecido con los años. Ya de viejito empieza a llorar uno por cualquier cosa”, manifestó.

Infobae recuenta que Miguel Mejía Barón y Ricardo “Tuca” Ferretti coincidieron en Pumas de la UNAM en la etapa de finales de los años 80 e inicios de los 90.

Mejía Barón fue director técnico del equipo desde la temporada 1988-89 hasta 1991-92. Durante ese periodo, Ferretti jugó como mediocampista y fue capitán del equipo. Juntos lograron el campeonato de liga en la temporada 1990-91, destacando el conocido gol de Ferretti en la final ante América, que les dio el título.