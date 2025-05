El plan de Saprissa si llueve en el clásico o todo se decide desde el punto de penal

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, reconoció que tiene poco tiempo y espacio para entrenar o practicar algo antes del partido contra Alajuelense.

“Ahora prevalece la recuperación de los muchachos, que ellos se recobren al cien por ciento para que en el juego puedan dar lo máximo, lo que queremos de ellos”, dijo Paulo César Wanchope.

Saprissa y Alajuelense jugaron apenas hace dos días y el miércoles, a las 8 p. m., vuelven a enfrentarse en el Estadio Alejandro Morera Soto, en la definición de la final de la segunda fase del torneo.

Ante la escasa posibilidad de entrenar y ver cómo se le gana al tiempo en la rehabilitación de figuras que terminaron con algunos golpes, Wanchope explicó qué hacen fuera de la cancha.

“Hay detalles como el video, se acentúa un poco más, vemos más videos. Nos sentamos por líneas, individual, y cuidamos todos los detalles. Cuando se juega muy seguido, lo primordial es que los muchachos se recuperen bien para que estén en óptimas condiciones y den el cien por ciento, y seamos dinámicos”, destacó Paulo.

Y si de nuevo aparece la lluvia, como sucedió el domingo pasado, que incluso obligó a suspender el juego por espacio de 20 minutos para darle tiempo a los drenajes de escurrir el terreno de juego, Paulo señaló que la estrategia variará.

“Si la lluvia aparece, no vamos a seguir insistiendo en jugar a ras del piso. Tendremos que jugar directo. En el juego anterior tratamos de seguir teniendo la pelota y hacer superioridad numérica en el medio campo, y la bola se quedaba, no rodaba bien”, manifestó Paulo.

En caso de que el compromiso se alargue, que no haya ganador en los 90 minutos ni en el tiempo extra, y se deba recurrir a los lanzamientos desde el punto de penal, Paulo Wanchope se refirió a esta posibilidad.

“Lo dije antes. Todos los detalles hay que contemplarlos y trabajarlos. Los penales hay que tomarlos en cuenta y practicarlos”, dijo Paulo César.

- ¿Qué ajustes tácticos considera que debe hacer y sean fundamentales para lograr la victoria?

- Debemos tener equilibrio. No vamos a renunciar al ataque, pero también tener ese equilibrio para poder defendernos bien. Para atacar hay que defendernos bien, y viceversa. No se puede atacar si no recuperamos bien la pelota, o si no definimos bien dónde vamos a recuperar para volver a atacar.

“A veces, en tramos del partido del domingo pasado, por ese afán de ir a buscar los goles y crear las opciones, no quedábamos bien parados. No existían esas vigilancias defensivas, o al menos esa superioridad numérica en defensa. Eso debemos ajustar y prestarle mucho detalle porque sabemos la calidad y el talento que tiene el rival. Queremos ser muy equilibrados a la hora de enfrentar este compromiso”.

Paulo César Wanchope, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que piensa en todo para el clásico, hasta en la lluvia. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

