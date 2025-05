Saprissa llega al clásico con dudas por lesión en su once titular

Con el clásico del miércoles a la vuelta de la esquina, Saprissa cerró su preparación con algunas incertidumbres. El entrenador Paulo César Wanchope encendió las alarmas al reconocer que tres figuras importantes están en duda, entre ellas el joven Alberth Barahona, quien ha sido clave en las últimas jornadas.

Barahona preocupa… y mucho

El joven jugador morado de 20 años, una de las revelaciones de la temporada, tuvo que salir de cambio en el partido anterior. Wanchope explicó la razón de su sustitución y dejó entrever que su presencia ante la Liga no está garantizada.

Alberth Barahona morado de 20 años, una de las revelaciones de la temporada (Redacción Perfil/redes sociales)

“Ya al minuto 20 Barahona presentaba problemas físicos, y eso es algo que tal vez la gente no sabía… Tomamos el riesgo de aguantarlo hasta el medio tiempo para no agotar una ventana de cambios”, indicó el técnico.

Barahona, junto a Delgadillo, son las incógnitas que manejara el timonel hasta tener los reportes médicos.

Ariel Rodríguez y Sabin Merino, ¿dentro o fuera?

Otro de los nombres en observación es el delantero Ariel Rodríguez. Según Wanchope, ha venido entrenando bien, pero aún no hay decisión definitiva sobre su inclusión en la convocatoria.

“Lo hemos llevado de forma progresiva. Si en el partido anterior decidimos no involucrar a Ariel entre los 18, vamos a esperar a ver cómo responde hoy”, detalló.

También fue consultado sobre Orlando Sinclair y su gran rendimiento en los encuentros importantes, en donde ha sido contundente de cara a marco.

Orlando Sinclair marca el gol del empate en la final. (Redacción Perfil/Redes sociales)

El delantero de 27 años fue el héroe el domingo pasado evitando la derrota ante los erizos.

“Anímicamente Sinclair muy bien también porque ha sido muy cuestionado y por su perseverancia y su fortaleza mental regresa y nos está ayudando en esta etapa final”, agregó Wanchope.

Saprissa llega al duelo definitivo contra Alajuelense con la necesidad de ganar, una afición expectante y un técnico que no esconde la autocrítica. El margen de error es mínimo, y las decisiones médicas y tácticas de Wanchope podrían marcar el destino de los morados en la recta final del campeonato.

El técnico aseguró que más allá de lo que pase este miércoles, todavía hay margen de crecimiento. “Independientemente de quedar campeones o no, nosotros no nos vamos a engañar: podemos dar más”, lanzó el timonel morado en conferencia de prensa, dejando claro que el equipo aún no alcanza su techo.