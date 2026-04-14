Puro Deporte

El plan de Saprissa para vencer a otro rival y llegar con todo a la final del Torneo de Copa

Los morados juegan el miércoles contra Sporting en Liberia, para definir al campeón de Copa

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Por Milton Montenegro

Saprissa no deja nada al azar en su intento de llevar un trofeo más a sus vitrinas. Los morados disputan el título del Torneo de Copa y toman todas las previsiones para saltar a la cancha en la mejor forma posible.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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