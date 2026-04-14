El plan de Saprissa para vencer a otro rival y llegar con todo a la final del Torneo de Copa

Saprissa no deja nada al azar en su intento de llevar un trofeo más a sus vitrinas. Los morados disputan el título del Torneo de Copa y toman todas las previsiones para saltar a la cancha en la mejor forma posible.

El partido será este miércoles a las 7 p.m. contra Sporting, en el Estadio Edgardo Baltodano de Liberia. Desde que se estableció el torneo, se definió que la final se jugaría a partido único en una sede por designar, que al final fue el reducto de los liberianos.

Los morados viajan un día antes del compromiso a la ciudad blanca, pero por experiencias anteriores en el recorrido hasta Liberia decidieron cambiar la logística.

“Desde antes vengo hablando del tema con José Francisco Porras y el cuerpo técnico, y uno de los aspectos importantes es tener el menor desgaste posible en los jugadores y pasar la menor cantidad de tiempo en autobús”, dijo Erick Lonis, integrante del comité deportivo de los tibaseños, en declaraciones a Radio Columbia.

Lonis recordó que en el pasado se toparon con reparaciones en carretera que provocaron atrasos considerables, lo cual afecta el descanso de los jugadores.

“Considerando que hay trabajos en carretera entre Limonal y Guanacaste, casi hasta unos 15 kilómetros antes de Cañas, ahí hay cierres y eso significa más horas en el autobús. La última vez que nos tocó viajar hicimos más o menos seis horas, y eso lo consideramos”, destacó Lonis.

Saprissa debe tomar en cuenta a varios jóvenes para la final contra Sporting. El reglamento pide que los muchachos acumulen 360 minutos en el partido. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Por esa razón, una de las variantes en la preparación del traslado fue viajar en otro horario. Por lo general, cuando el equipo va a Guanacaste, lo hace en la tarde, pero esta vez hubo cambios.

“Entrenamos en la tarde y viajamos de noche para llegar a dormir y reducir el viaje en dos horas más o menos. Porras, muy atinadamente, propuso quedarnos en Cañas y no ir hasta Liberia. Nos quedamos en Cañas y viajamos al día siguiente de Cañas a Liberia para evitar el tramo entre el aeropuerto de Liberia y el estadio, porque por lo general nos quedamos en hoteles cerca del aeropuerto. La última vez tardamos casi una hora ya estando en Liberia”, comentó Lonis.

Erick añadió que el calendario del campeonato estaba pesado y con viaje de por medio hasta Liberia para encarar la final, por lo que prepararon los detalles del traslado de la mejor forma posible.

“Con esta logística nos ahorramos unas tres horas en autobús —dependiendo de que no pase nada—, y eso es muchísimo al considerar el juego, el regreso y la recuperación. Hay que buscar las mejores condiciones, y lo hemos planeado bastante bien”, indicó Lonis.

En el Torneo de Copa, los clubes deben completar 360 minutos por juego con futbolistas nacidos en 2005, 2006, 2007, 2008 o 2009. Si no lo cumplen, pierden los tres puntos.

En el certamen no existen los tiempos extra; si la final queda empatada, se define de inmediato en penales.

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