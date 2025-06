El ‘Piojo’ Herrera contó cómo definió a los lanzadores desde el punto de penal

La Selección de Costa Rica perdió el boleto para acceder a las semifinales de la Copa Oro, en la definición desde el punto de penal.

La Tricolor empató 2-2 contra Estados Unidos, pero perdió 4-3 en los lanzamientos desde el manchón blanco. Lo que llamó la atención es que la mitad de los disparos los hicieron defensas.

Lanzaron desde los once metros los zagueros Juan Pablo Vargas, Santiago van der Putten y Francisco Calvo. Alonso Martínez, Jefferson Brenes y Andy Rojas, fueron los otros que llegaron al punto de penal y no son defensas.

“En los penales ya no hay listas, hablamos de quiénes se sentían con confianza y también vimos a los que practicaron en la semana y ellos fueron los que practicaron”, dijo Miguel Herrera en la conferencia de prensa, luego del compromiso contra Estados Unidos.

LEA MÁS: Miguel Herrera defiende a Brandon Aguilera: ‘¿Quieren a uno que corra más? Entonces vayan a ver a Usain Bolt’

“Francisco Calvo hizo el primero (durante el tiempo reglamentario) y lo hizo muy bien y tiene la mala fortuna del segundo de no hacerlo, pero él es quien siempre los está practicando con Manfred. Yo le dije si no está Manfred, eres tú”, resaltó el “Piojo” Herrera.

Para el timonel, la tanda de los penales no es suerte, sino capacidad.

“No es un volado, no tuvimos la capacidad y por eso reconocí que fracasamos”, dijo el estratega.

- ¿Sintió crecimiento de la Selección en los partidos de la Copa Oro?

- Si crecimos, porque los rivales que goleamos antes no eran de este tamaño. Se creció porque tuvimos capacidad de respuesta, y sí hay que mejorar, pero debemos siempre apostar a esa capacidad para reaccionar, incluso al final pudimos ganar, pero el balón pegó en el poste y así es el fútbol. Hay mucho que trabajar, pero esto le sirvió a los muchachos porque enfrentaron a rivales que están más arriba.

Pese a que catalogó como fracaso el paso de la Selección de Costa Rica en la Copa Oro, Miguel Herrera, siente que el equipo va bien. (La Nación/Cortesía: Fedefutbol)

-¿En qué porcentaje está la Selección para enfrentar la eliminatoria?

- Los elementos los tengo ya en la cabeza, los 30 ó 35 que pueden estar, pero casi no se ha tenido chance de trabajar, o se ha laborado poco. Por ejemplo, para el partido contra Cataluña no pude llevar a la mayoría, porque el 75% están afuera y en juegos de ese tipo es difícil tener al grueso del grupo. Vamos bien y los muchachos han asimilado lo que les hemos pedido.

- ¿Siente que no avanzar en la Copa Oro, es algo mental, porque por lo general la Selección no avanza de los cuartos de final?

- Yo no sé lo que pasó en el pasado, pero no hay una barrera, si la pelota de Alonso (Martínez) entra, no hay barrera. No me parece que pase por algo mental. Sufrimos en el partido, pero el equipo llegó y atacamos. Necesitamos concretar algunas jugadas y exigirle más a algunos de los jóvenes para que tengan mayor crecimiento. No se pasó y fracasamos.