Miguel Herrera defiende a Brandon Aguilera: ‘¿Quieren a uno que corra más? Entonces vayan a ver a Usain Bolt’

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, reaccionó como pocas veces se le ha visto desde que está al frente del conjunto nacional.

Una pregunta lo incomodó, la consulta lo hizo molestarse y defender a su jugador con todo.

En la conferencia de prensa, luego del partido que la Tricolor empató 2-2 con Estados Unidos, pero perdió el boleto a las semifinales en la definición desde el punto de penal, Miguel Herrera metió las manos en el fuego por Brandon Aguilera.

Al timonel le cuestionaron por qué defiende a Brandon, lo usa como titular y cuáles son las métricas del volante, para que tenga el lugar asegurado en el once estelar.

LEA MÁS: Miguel Herrera, sobre la participación de Costa Rica en la Copa Oro: ‘Fue un fracaso’

“Por qué tanta necedad de criticar a un jugador que lo compró un equipo de la Premier League. En lugar de cuestionar, deberían apoyar a sus muchachos, a Brandon no lo compró un club cualquiera, lo hizo un equipo de la Premier, es cierto que está a préstamo en otro club, pero un equipo de la Premier League se fijó en él”, dijo Miguel Herrera.

La crítica contra Brandon, es que no se ve su desempeño en los partidos. No pesa, no marca diferencia y a veces desaparece, el balón no pasa por sus pies y cuando lo tiene, no se saca provecho.

“Brandon no lo hace mal, a lo mejor no tuvo un buen partido, pero por qué cuestionan tanto a un jugador que es costarricense y ha mostrado condiciones”, opinó Herrera.

El entrenador recordó que Aguilera es un muchacho, “acaba de cumplir 22 años”, dijo Herrera, quien añadió que el volante tiene talento y va a crecer.

“Es ilógico que lo critiquen tanto si tiene un futuro por delante. Él tiene entrega, voluntad, buen fútbol y buenas cosas”, resaltó Miguel Herrera.

"Él tiene entrega, voluntad, buen fútbol y buenas cosas”, resaltó Miguel Herrera, sobre Brandon Aguilera. (MARTIN BERNETTI/AFP)

El estratega indicó que a veces le cosas le pueden salir bien o mal a Brandon, como le puede pasar a cualquier futbolista, pero dijo que no le pueden cargar a él un mal resultado.

“Si no se ganó, no fue por él, fue por los penales. Es que ni siquiera analizan el juego de Brandon y me preguntan por las métricas”, afirmó Herrera.

Herrera cuestionó cuáles métricas desean conocer de Brandon Aguilera.

“¿Quieren que corra más vayan? Entonces vayan a ver a Usain Bolt, ese corre hasta un maratón (en realidad era velocista), pero yo quiero tipos que jueguen al fútbol. Si quieren pregunten por las métricas de Messi, a ver cuánto corre”, opinó Miguel Herrera.