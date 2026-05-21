Puro Deporte

El Pacífico Central volverá a ser escenario de uno de los eventos de ciclismo más exigentes del país

La carrera UCI CRC 506 Gran Fondo tendrá dos distancias y se estará realizando el próximo 7 de junio

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Por Juan Diego Villarreal
Gran Fondo CRC 506 Sebastián Castro Campeón élite 24 de agosto del 2025 Fotografías: Alonso Tenorio
La competencia UCI CRC 506 Gran Fondo, de ciclismo de ruta, se disputará en las distancias de 141 y 69,8 kilómetros. (La Nación/Fotografías: Alonso Tenorio)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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