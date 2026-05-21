El Pacífico Central volverá a ser escenario de uno de los eventos de ciclismo más exigentes del país

La competencia UCI CRC 506 Gran Fondo, de ciclismo de ruta, se disputará en las distancias de 141 y 69,8 kilómetros.

El UCI CRC 506 Gran Fondo de Costa Rica 2026 volverá a posicionarse como uno de los eventos más importantes del ciclismo de ruta en el país y la región, cuando se dispute el domingo 7 de junio con la participación de pedalistas nacionales e internacionales.

La competencia recorrerá nuevamente la ruta Jacó–Quepos–Jacó, un trayecto que se ha consolidado como uno de los más representativos del calendario, tanto por su atractivo escénico como por el reto deportivo que plantea para los competidores, según se indicó en un comunicado de la empresa RPMTV.

En la edición del 2025 el ganador de la competencia en la rama masculina fue el actual campeón nacional de ruta, Sebastián Calderón del equipo 7 C Economy, mientras en damas Dixiana Quesada, del Team Colono Bikestation Kölbi.

El evento forma parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci). Además, se integra al capítulo “Ciclismo para Todos” de la UCI Gran Fondo World Series, lo que garantiza estándares internacionales en su desarrollo.

La edición 2026 mantendrá dos distancias oficiales, diseñadas para distintos niveles de competencia: el Gran Fondo de 141,4 kilómetros y el Medio Fondo de 69,8 kilómetros, permitiendo la participación de ciclistas con diferentes objetivos, desde el alto rendimiento hasta la experiencia recreativa.

Uno de los principales atractivos del evento es su carácter clasificatorio, ya que el 25% de los mejores ciclistas de cada categoría por edad obtendrá su cupo al Campeonato Mundial de Ruta UCI Gran Fondo, que se realizará del 26 al 30 de agosto de 2026 en Niseko, Japón.

A nivel logístico, la organización ha establecido salidas diferenciadas para garantizar el orden y la seguridad en carretera.

El Gran Fondo iniciará a las 6 a. m. desde el Centro Cívico por la Paz en Garabito, con un tramo neutralizado durante los primeros dos kilómetros sobre la Ruta 34, mientras que el Medio Fondo saldrá a las 7:30 a. m. desde el Parque de Quepos. Ambas distancias compartirán la meta en el Centro Cívico por la Paz.

Las inscripciones ya están abiertas en la plataforma oficial para competr en una de las pruebas de ciclismo de ruta más importantes del calendario nacional.

En su cuarta edición, el UCI CRC 506 Gran Fondo de Costa Rica reafirma su posicionamiento como una plataforma que combina exigencia deportiva, organización de alto nivel y la oportunidad de competir bajo parámetros internacionales, en un entorno que destaca por su belleza natural y su proyección global.