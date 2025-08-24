Gran Fondo CRC 506 fue un asunto de familia: madre e hijo ganaron el evento

Sebastián Calderón fue el ganador de la categoría élite del Gran Fondo CRC 506, que se corrió entre Garabit, Jacó y Quepos. Fotografías: Alonso Tenorio

El pedalista Sebastián Calderón, del equipo 7C Economy, fue el vencedor del Gran Fondo UCI Davivienda, realizado este domingo 24 de agosto en una exigente ruta de 141,4 kilómetros. El recorrido inició a las 7 a. m. en el Centro Cívico de Garabito, en Jacó, se extendió hasta Quepos y regresó nuevamente a Jacó.

Calderón, quien viene de correr en la Vuelta a Colombia, se impuso con un tiempo extraoficial de 3:08:28, seguido por Marcos Sánchez con 3:09:24 y el experimentado Pablo Mudarra, con 3:09:26.

Para Sebastián fue un momento muy especial, pues no solo él se dejó el primer lugar, sino también su madre, la exbasquetbolista Andrea Casalvolone, quien ganó en la modalidad Máster de 45 a 49 años.

Andrea Casalvolone y su hijo, Sebastián Calderon, ganaron las categorías de 45 a 49 años femenino y la élite masculina, respectivamente en el Gran Fondo CRC 506. Fotografías: Alonso Tenorio (La Nación/Fotografías: Alonso Tenorio)

El joven pedalista aseguró que su madre es como un amuleto de la buena suerte, ya que en varias ocasiones han coincidido con victorias en competencias donde ambos participan.

“Hemos ganado en eventos como el Sprint Challenge en el Parque Viva y en los campeonatos nacionales de contrarreloj. Es bonito compartir con mi mamá, porque ella también sabe lo que es sufrir sobre la bicicleta y entiende los sacrificios que se hacen para estar en el podio”, comentó Calderón, de 22 años.

El ciclista recordó que en un principio practicó baloncesto, hasta los 12 años, intentando seguir los pasos de su madre. Sin embargo, una vez que probó el ciclismo, se dio cuenta de que la disciplina de los pedales era lo suyo.

Los pedalistas del Gran Fondo CRC 506, compitieron en un recorrido bastante plano, pero muy exigente. Fotografías: Alonso Tenorio (La Nación/Fotografías: Alonso Tenorio)

En la rama femenina, la vencedora del Gran Fondo fue la estadounidense Stephanie Clark, con un crono de 3:22:30, seguida por las nacionales Melisa Ávila (3:26:38) y Natalia Jiménez (3:26:40).

Ávila, quien recientemente participó en los Juegos Panamericanos Junior en Paraguay, aseguró que la prueba fue muy exigente y le sirvió de preparación para la Vuelta Femenina a Costa Rica, que arranca el 1 de octubre.

Como era de esperar, la prueba se caracterizó por el fuerte calor en el recorrido, con una topografía bastante plana que favoreció a los rodadores quienes dieron un gran espectáculo en la carretera.

Los participantes en el Gran Fondo CRC 506, debieron sortear la fuerte temperatura y una alta humedad, por las lluvias del día anterior en Garabito, Jacó. Fotografías: Alonso Tenorio (La Nación/Fotografías: Alonso Tenorio)

En el Medio Fondo, de 69,8 km con salida en Quepos y llegada en Jacó, el triunfo fue para Gustavo Mesén, con 1:39:38, seguido por Marvin Campos (1:43:17) y Juan de la Cruz Alvarado (1:51:29).

En damas, el primer lugar fue para Anabell Calderón, con 1:56:16, acompañada en el podio por Yessenia Torres y Sandra Pacheco, ambas con 3:06:13.

El Gran Fondo CRC 506 forma parte del prestigioso circuito UCI Gran Fondo World Series y es el único evento en Costa Rica que clasifica a ciclistas al Mundial de Grandes Fondos, a celebrarse en Lorne, Victoria, Australia, del 16 al 19 de octubre de 2025.