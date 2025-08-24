Fútbol

Gran Fondo CRC 506 fue un asunto de familia: madre e hijo ganaron el evento

El Gran Fondo CRC 506 tuvo dos recorridos y se realizó entre Jacó y Quepos

Por Juan Diego Villarreal
Gran Fondo CRC 506 Sebastián Castro Campeón élite 24 de agosto del 2025 Fotografías: Alonso Tenorio
Sebastián Calderón fue el ganador de la categoría élite del Gran Fondo CRC 506, que se corrió entre Garabit, Jacó y Quepos. Fotografías: Alonso Tenorio (La Nación/Fotografías: Alonso Tenorio)







Gran Fondo CRC 506Sebastián CalderónAndrea Casalvolone
Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

