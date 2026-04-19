El nuevo libro de Alajuelense revela historias tan íntimas que ni su afición conocía

Esta es la carátula del libro 'Con alma de león', escrito por Esteban Aronne y Néstor Morera.

Más de 100 entrevistas a jugadores, entrenadores y personajes emblemáticos de Liga Deportiva Alajuelense se recopilan en el libro Con alma de león, escrito por el reconocido periodista Esteban Aronne y el abogado Néstor Morera.

La obra que ya está disponible en el mercado contiene más de 350 páginas con ilustraciones, anécdotas, vivencias y hechos en algunos casos desconocidos.

El libro rinde homenaje a figuras que dejaron una huella imborrable en la esencia rojinegra a través de entrevistas vivenciales o a personajes que estuvieron a su lado, en caso de ya estar fallecidas.

Además, el texto apela a las emociones relatadas de la viva voz de los protagonistas, incorporando también pasajes históricos relevantes.

Esta obra es la segunda edición del libro Centenario de Leyendas, el cual salió a la venta a mediados del 2020 y cuyos 1.000 ejemplares se agotaron.

Ante la demanda de más textos, los autores decidieron emprender una nueva obra ampliada y con más ilustraciones, además de un título distinto.

Con alma de león es un libro de colección, ampliamente ilustrado, con fotos originales e históricas y de fácil lectura. El material se divide en dos capítulos.

El primero recopila las historias de las principales figuras que pasaron por el club en su siglo de existencia y el segundo relata los hechos más destacados del equipo, como la vuelta al mundo en 1960, la final de la Copa Interamericana ante el River Plate, en 1987, o el tricampeonato centroamericano que la Liga ganó a finales de 2025.

Valdeir 'Badú' Viera es uno de los entrevistados en el libro 'Con alma de león'. (Cortesía Esteban Aronne/Cortesía Esteban Aronne)

La nueva obra contiene entrevistas profundas y con un tinte muy humano a figuras legendarias de la Liga, como Errol Daniels, Javier “Zurdo” Jiménez, Jonathan McDonald, Shirley Cruz, Mauricio Montero, José Alexis Rojas, Carlos Alvarado (QdDg), Jorge Luis Pinto y Óscar Ramírez, por citar solo algunos.

Mientras que los autores del libro son el periodista Esteban Aronne Sparisci y el abogado Néstor Morera Víquez, el material gráfico es aporte del fotógrafo Francisco González León.

Además, para la recopilación de fotos antiguas, los autores cuentan que efectuaron todos los trámites relacionados con derechos de autoría.

Néstor Morera explicó que se apostó por una obra escrita en lugar de un material audiovisual debido a que ya hay mucha oferta en esa área y, de acuerdo con estudios de mercado, el costarricense en la actualidad lee más de lo que mucha gente cree.

La investigación inició la segunda quincena de enero de 2019. Desde ese momento, este equipo de trabajo comenzó entrevistas a exjugadores, entrenadores, personajes ligados al equipo e historiadores y periodistas deportivos.

“El libro recoge entrevistas directas, cara a cara en su mayoría y a pesar de que hubo un trabajo muy profundo de investigación escuchamos declaraciones que en ciertos casos nos conmovieron sobre cómo una figura puede llegar a identificarse tanto con una institución. Nos dimos cuenta de detalles tan íntimos que la verdad desconocíamos en absoluto,” explicó Esteban Aronne.

A criterio del periodista deportivo con 47 años de trayectoria, Gaetano Pandolfo, el principal legado de la obra es mostrar la otra cara del futbolista o entrenador, más allá de ser un ídolo de la afición por sus logros y títulos.

Wílmer López no podía faltar como parte de la historia de Liga Deportiva Alajuelense que se recopila en el libro 'Con alma de león'. (Cortesía Esteban Aronne/Cortesía Esteban Aronne)

“Es una obra que trasciende aquel gol que todos tienen en la retina de un Pablo Izaguirre o de un Jozef Miso o de aquel récord que pueda ostentar Wilmer López de cinco goles en un solo partido. Además, invita a la lectura porque es ágil, testimonial, tiene lágrimas y risas”, aseguró Gaetano Pandolfo, quien realizó el prólogo del libro.

La revisión del texto estuvo a cargo de los filólogos Elsa Morales y Jorge Fernández. La impresión se realizó en la empresa Master Litho y en esta segunda edición se pusieron a la venta 1.200 ejemplares.

“Este trabajo no es un frío recuento de estadísticas o cifras de determinado jugador o entrenador que estuvo en algún momento en la Liga, claro que las incorpora pero no es ese el objetivo principal. Es un libro de vivencias, más apegado al rostro humano detrás de cada figura”, mencionó Esteban Aronne.

Si usted desea adquirir un ejemplar puede comunicarse directamente al teléfono 8366-9272. El costo del libro es de ¢25.000.