Puro Deporte

El nuevo libro de Alajuelense revela historias tan íntimas que ni su afición conocía

‘Con alma de león’ ya se encuentra disponible en el mercado. El periodista Esteban Aronne y el abogado Néstor Morera escribieron la obra; Francisco González aportó la parte gráfica

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Por Fanny Tayver Marín
Esta es la carátula del libro 'Con alma de León', escrito por Esteban Aronne y Néstor Morera.
Esta es la carátula del libro 'Con alma de león', escrito por Esteban Aronne y Néstor Morera. (Cortesía Esteban Aronne/Cortesía Esteban Aronne)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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