Puro Deporte

El nuevo fichaje de Saprissa apunta a dar muchas alegrías a los morados

El extremo ha aprovechado la oportunidad en la Selección de Costa Rica

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Por Milton Montenegro
Andrey Soto volvió a ser titular con la Selección de Costa Rica.
Andrey Soto volvió a ser titular con la Selección de Costa Rica y ya festejó su primer gol con el equipo. Aquí, en un anterior duelo ante Irán. (Prensa FCRC/Federación Costarricense de Fútbol)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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