El nuevo fichaje de Saprissa apunta a dar muchas alegrías a los morados

Andrey Soto volvió a ser titular con la Selección de Costa Rica y ya festejó su primer gol con el equipo. Aquí, en un anterior duelo ante Irán.

Si por la víspera se saca el día, el nuevo refuerzo de Saprissa le dará muchas alegrías a los aficionados.

En la Selección Nacional ya se hizo sentir, en apenas tres juegos con el equipo. Titular en los tres compromisos que ha dirigido Fernando Batista contra Jordania, Irán y Colombia, Andrey Soto marcó el tanto de la Tricolor en el amistoso frente a los cafeteros.

Soto ha jugado 176 minutos: 70 ante Jordania, 45 contra Irán y 61 ante los colombianos.

El extremo jugaba con Pérez Zeledón, pero a finales del mes pasado Saprissa lo anunció como nuevo fichaje.

“Nunca había visto a este jugador y me gustó. Anduvo por toda la cancha, es buen distribuidor y tiene buena zurda; junto a Manfred Ugalde, fue el que se vio más ante Colombia”, escribió César Arias en la cuenta de Facebook de La Cueva del Monstruo.

En la cuenta en Instagram de Andrey Soto, el usuario luisdabejarano escribió: “Ojalá rinda así en mi Sapri”, mientras que achava23 posteó: “Denle la 10 de la S de una vez”. Por su parte, davemora_10 resaltó: “La nueva ficha morada, yo le tengo fe”.

“El gol fue una pared con Manfred. Sentía que me iba a quedar una oportunidad; visualicé mucho este gol y es un sueño hecho realidad”, afirmó Andrey Soto, luego del partido contra Colombia, en Radio Columbia.

El buen trabajo de Soto frente a la escuadra colombiana le llenó el ojo a algunos periodistas, como Christian Sandoval, director de deportes de Teletica Radio, quien esta mañana elogió su desempeño.

“Si lo vemos de una forma fría, resulta que Andrey Soto, con poco, le ganó a Cristopher Núñez, al Cristopher Núñez que estábamos esperando en la Selección, al Núñez que esperábamos se le diera una oportunidad, que se había mostrado en Cartaginés y demás, pero resulta que viene Andrey Soto, el muchacho que venía jugando en Pérez Zeledón, y resulta que en tres partidos con la Selección no ha desentonado y se ha visto bien”, dijo Sandoval.

Andrey Soto le ganó la titularidad a Cristopher Núñez pic.twitter.com/SodPRQ4s4c — TD Más (@tdmascrc) June 2, 2026

Christian Sandoval resaltó que, frente a Colombia, Andrey Soto no solo anotó el gol de la Tricolor, sino que hizo un buen partido.

“Habría que preguntarse en qué le ganó hoy Andrey Soto a Cristopher Núñez para ser estelar en la Selección, porque, ojo, juegan en la misma posición”, señaló Sandoval.

Andrey Soto descuenta para Costa Rica pic.twitter.com/VaeMts5lXV — TD Más (@tdmascrc) June 1, 2026

Otro comunicador que se refirió a Soto en buenos términos fue Tomás Fonseca, exjugador y actual analista de FOX.

“Ahora depende de él. Andrey Soto tiene un técnico de selección que cree en sus capacidades y un equipo gigante como Saprissa lo contrató. Tiene la mesa servida a sus 23 años”, escribió Fonseca en su cuenta de X.

Tomás añadió que Andrey es el comodín del equipo; señaló que, para marcar, se “desordena” a donde va la pelota y da una mano por fuera, por dentro, y en ataque se suelta desde segunda línea al área rival y busca enganchar a Alcocer, Ugalde y los arrebatos verticales de Galo.

Tomás Fonseca analista de FOX, elogió el trabajo de Andrey Soto. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Andrey Soto empezó a jugar por dentro de tercer volante, bajo el mando de Luis ‘el Chuleta’ Orozco en Pérez Zeledón. En el inicio del ciclo Batista se transformó en jugador núcleo de La Sele. A sus 23 años, hay un vacío posicional que, con la confianza del técnico, puede ser suyo”, comentó Tomás Fonseca.

Si Andrey Soto sigue con ese desempeño en Saprissa, tiene un futuro alentador en el cuadro morado. Se ganó la confianza de Fernando Batista en la Tricolor y ahora debe contar con el respaldo de Hernán Medford.

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