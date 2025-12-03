Puro Deporte

El novato de 42 años es el dedicado de la Vuelta a Costa Rica 2025

Ciclista, empresario y dirigente: Héctor Campos es un apasionado del ciclismo y aún sale a rodar con sus amigos

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Vuelta Ciclística a Costa Rica, Mediaday
Héctor Campos estuvo al frente de la Fecoci en dos periodos y también con su empresa, La Soya, patrocinó equipos en el giro a la tica. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vuelta a Costa Rica 2025Héctor CamposDedicado de la Vuelta a Costa Rica 2025
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.