El novato de 42 años es el dedicado de la Vuelta a Costa Rica 2025

Héctor Campos estuvo al frente de la Fecoci en dos periodos y también con su empresa, La Soya, patrocinó equipos en el giro a la tica.

A sus 42 años, tras convertirse en un empresario exitoso, corrió su primera Vuelta a Costa Rica en 1989 y desde entonces el ciclismo se convirtió en su pasión.

De las carreteras pasó a la silla de la presidencia de la Federación Costarricense de Ciclismo (Fecoci) y a estar al mando de la Vuelta a Costa Rica, al mismo tiempo que patrocinó equipos de categoría, tanto de élite como de liga menor.

Héctor Campos, con una gran trayectoria en el pedalismo costarricense, fue elegido como el dedicado de la Vuelta a Costa Rica Telecable 2025, que se realizará del 12 al 21 de diciembre, según anunció este martes Óscar Ávila, presidente de la Fecoci.

Conocido como un jerarca ordenado y de fuerte carácter, Héctor Campos lideró la Fecoci en dos periodos (a partir del año 2002), pero también se distinguió como patrocinador y un fiel creyente en las ligas menores de Costa Rica.

“La verdad le agradezco a la Federación, a Óscar Ávila por haber pensado en mi persona. Es un sentimiento muy bonito. El 50% de mi vida se la dediqué al ciclismo. Lo hice con gran amor, con mucho cariño, porque esto del ciclismo, cuando a uno lo apasiona, lo atrapa”, comentó Campos.

Para el experimentado dirigente, estar al frente de una Vuelta a Costa Rica siempre fue un gran reto y hoy, todavía, cuando llega diciembre, regresan los recuerdos de un evento siempre inolvidable al que le guarda gran cariño.

“Le di alma, vida y corazón en la época que me tocó, y ahora me voy tranquilo porque sé que la Vuelta está en buenas manos. Yo sé lo que significa organizar una Vuelta a Costa Rica, es un estrés muy fuerte. Hay muchas cosas en qué pensar, pero siempre fue muy bonito y un gran reto”, añadió Campos.

Héctor Campos, quien tiene a su cargo la empresa La Soya, que tuvo diferentes equipos en la Vuelta a Costa Rica, recordó que desde enero siempre empezaba a organizarla, con el fin de poder traer buenos equipos y dar un gran espectáculo a los aficionados, que esperaban con ansias el paso del giro a la tica por las comunidades.

El dirigente, quien todavía sale a rodar en bicicleta con sus amigos, también se refirió a Juan Manuel González, expresidente de la Fecoci, quien falleció el sábado pasado y con quien compartió muchos años, siendo amigos y rivales, pero sobre todo compañeros del ciclismo.

“Juan Manuel fue un gran amigo. Estuvimos en diferentes juntas directivas. Nos peleamos y nos contentamos, porque era una persona de fuerte carácter, pero siempre apoyó mucho al deporte. Ahora está en el cielo y sé que debe estar feliz porque me dedicaron la Vuelta. También se la dedico a él, al igual que a toda mi familia”, declaró Campos.

Ciclista, empresario y dirigente: Héctor Campos, un apasionado del deporte que aún sale a rodar con sus amigos